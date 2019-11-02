Вакарчук обратился к Зеленскому с мощным призывом 12 2.11.2019, 18:20

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Фото: pravda.com.ua

Лидер партии «Голос» сказал, с какой страны Украине нужно брать пример.

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского перестать заигрывать с врагами страны.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". По словам Вакарчука, правительству Украины нужно понять, кто является ее основными врагами, передает obozrevatel.com.

"У нашей страны есть два врага. Первый внешний – это Российская Федерация, которая начала против Украины войну, аннексировала Крым и создала ситуацию на Донбассе, по сути контролируя ее. Второй враг – это слабость украинского государства и экономики, а также коррупция, которая заполонила страну", – заявил политик.

По его словам, предыдущая власть публично заявляла о желании бороться с внешним врагом, но заигрывала с врагом внутренним. В связи с этим Вакарчук напомнил про коррупционные скандалы предыдущего правительства.

"Что делает новая команда? Она предлагает новые прогрессивные идеи, которые в будущем улучшат экономическое положение страны. Однако "второй враг" заставляет нас делать шаг вперед и два шага назад. Я это называю "заигрывать с врагом". Я считаю, что бороться нужно одновременно с двумя врагами: мы должны бороться с коррупцией и ни на шаг не отступать от своих позиций, когда говорим о внешнем враге", – подчеркнул лидер партии "Голос".

Также Вакарчук призвал брать пример с Израиля и защищать свою страну без оглядки на реакцию мирового сообщества. "Израиль установил в регионе мир на своих условиях, после чего США не прекратили с ним сотрудничать и работать. Мир любит сильных и успешных", – напомнил политик.

По его словам, чтобы установился мир, нужно прекратит стрелять, нужна безопасность на долгое время. Необходимо восстановить контроль над границей, вернуть суверенитет стране, установить украинские порядки, уверен Вакарчук.

Кроме того, лидер "Голоса" призвал президента поменьше советоваться с обществом, как ему действовать.