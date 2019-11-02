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Белоруска пыталась вывезти из «Евроопта» в детской коляске товаров на 370 рублей

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  • 2.11.2019, 18:34
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Белоруска пыталась вывезти из «Евроопта» в детской коляске товаров на 370 рублей
Иллюстрационное фото

Товары женщина складывала в коляску, в которой сидел малыш.

Октябрьским вечером 37-летняя жительница Гродно, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, заглянула в гипермаркет «Евроопт».

Как сообщает grodno.mvd.gov.by, женщина с детской коляской, в которой сидел малыш, около получаса ходила по торговым рядам. Выбранные товары складывала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзину. Рассчитываясь в кассе, она заплатила за покупки из корзинки, а вот про товары в коляске кассиру не сообщила.

На выходе из магазина покупательница была задержана. Выяснилось, что она не расплатилась за 29 наименований товаров (продукты питания, канцелярские и косметические товары) на общую сумму 370 рублей.

Милицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — пока женщина находится в статусе подозреваемой.


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