Великобритания прекратила добычу газа методом фрекинга 2.11.2019, 18:43

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Правительство Бориса Джонсона ввело мораторий на использование спорного метода гидроразрыва пласта.

Правительство Великобритании остановило добычу в стране природного газа с применением спорной технологии гидравлического разрыва пласта - метода фрекинга. В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявили о введении моратория на этот способ добычи сланцевого газа, передает DW.

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщило, что работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказана возможность их безопасного ведения. До сих пор правительство премьер-министра Бориса Джонсона сигнализировало о своей поддержке методу фрекинга. Тем самым Лондон хотел снизить зависимость страны от импорта газа.

Впервые правительство Великобритании ввело мораторий на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменило его лишь семь лет спустя. Нынешние власти заявили об отказе от этой технологии после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.

Метод фрекинга

Техника фрекинга, резко критикуемая экологическими активистами, предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.

Экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.