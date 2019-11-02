Фотофакт: Сотни гомельчан пришли на открытие «МакДональдса» 14 2.11.2019, 19:02

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Людей запускали партиями, чтобы здание не лопнуло в первый же час.

Разговорам про «Мак» в Гомеле лет уже больше, чем большинству сегодняшних посетителей (вместе взятых). Сменилось примерно четыре председателя горисполкома, канули в Лету люди, которые вели эти переговоры, расцвело (и завяло) несметное количество разнообразных «фастфудочных» — но эта сеть в городе все не появлялась. Сегодня открыли, пишет «Онлайнер».

О том, что в Гомеле наконец определились с местом для ресторана, стало известно два года назад. Строить решили рядом с универмагом, на площадке, где располагалась бесплатная парковка. Она, к слову, до сих пор отображается на спутниковых картах, хотя в реальности там теперь все иначе.

С этой парковкой, кстати, была связана забавная история: уже шла стройка, а две машины оттуда так и не забрали. Хозяев искали всем миром, кое-как нашли — одного в России, другого в Украине. Над этой историей плакала половина маршрутки.

Большой рекламы открытия заметно не было, если не считать нескольких шаблонных публикаций с выверенными корпоративными фотографиями в региональных СМИ да объявлений в соцсетях о наборе работников. В результате очередь получилась немножко поменьше, чем на открытии первого «МакДональдса» в СССР. Но совсем немножко.

Москва, 31 января 1990 года

Проект максимально унифицирован: стандартные выверенные планировка, интерьер, оборудование. Восемь инфокиосков позволяют не стоять в очереди. Говорят, скоро появится возможность расплачиваться в терминалах (без подхода к кассе) не только карточкой, но и бумажными деньгами.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Для детей выделен особый стол с игровыми планшетами.

Комната, где можно будет проводить праздники, перед открытием была набита шарами. С сегодняшнего дня забронировать ее для детского дня рождения или другого торжества можно по телефону и в интернете.

Фирменный Wi-Fi работает по коду, который приходит на телефон. Примечательно, что в зале довольно много доступных розеток. При этом в ресторане заверили: гонять никого не намерены, к людям, сидящим с ноутбуками за столиками, будут относиться спокойно.

«МакДрайв» спроектирован с запасом и позволяет вместить около 30 автомобилей. (Запаса не хватило, как показали первые же часы.)

Фото: onliner.by

К моменту открытия ресторана мировой сети в Гомеле (который давно и, казалось, до отказа накормлен локальными заведениями) у входа стояло несколько сотен человек.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Запускали партиями, чтобы здание не лопнуло в первый же час.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Через инфокиоск получается предсказуемо быстрее: от момента оплаты до получения заказа — минут пять.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Но там же по карточкам... — томится в длинной и плотной живой очереди детвора с купюрами в ладошках.

Цены те же, что и по всей стране.

В компании говорят, что в 2020 году рестораны будут открыты также в Гродно и Могилеве (в Витебске и Бресте уже есть).

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by