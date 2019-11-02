Очередное «вставание с колен» Евгений Трифонов

2.11.2019, 19:33

Абсолютно пиаровское действо превращают в глазах обывателей в «великое деяние».

Нет, не даёт мне покоя памятник Примакову на Смоленской площади. Чем он всё-таки велик? Почему Сами Знаете Кто почтил присутствием открытие памятника?

Ну, тот факт, что памятник установлен напротив МИДа, подчёркивает, что основные заслуги Евгения Максимовича лежат в сфере международной политики. Конечно, имеются в виду не его "подвиги" в качестве офицера разведки в Ираке и Ливане – и там, и там ничего, кроме провалов разной степени скандальности и позорности, достигнуто не было. У него, собственно, был один внешнеполитический "подвиг" - пресловутый "разворот над Атлантикой" 24 марта 1999 г.

Практически официально этот "разворот" объявлен началом новой российской внешней политики и первым этапом "вставания России с колен". Если считать, что Крым, Донбасс, Сирия и всякая "мелочь" типа "вагнеровцев" в Ливии, ЦАР, Судане и отрезанных голов в Мозамбике – это "вставание с колен", то роль Примакова с его "разворотом" действительно велика.

Но тут встаёт ряд вопросов. Первый: а зачем он летел-то в Америку? Правильно: получить сколько-то ящиков с долларами для дохнувшей российской экономики. И это – на фоне войны в Косово, из-за которой Москва уже вовсю ругалась с США и Европой.

Официально описание "разворота" выглядит так: "Узнав о начавшейся 24 марта 1999 г. военной операции НАТО, Примаков, занимавший тогда пост премьер-министра РФ и направлявшийся в США с официальным визитом, решил развернуть самолет и вернулся в Москву".

До этого происходило следующее. 24 сентября 1998 г. НАТО приступил к планированию воздушной кампании против Югославии, чтобы принудить Белград к миру – и заявил об этом публично. 13 октября Совет НАТО отдал приказ о начале операции в течение 96 часов – и тоже сообщил об этом всему миру. Тем не менее война продолжалась, взаимные военные преступления сербов и албанцев не прекращались. И хотя в Москве возмущались только албанскими зверствами, кремлёвцы не могли не понимать, что с западной точки зрения всё равно виновата югославская власть, так как она несёт ответственность за то, что происходит на её территории. Ну, и тот факт, что в предшествовавших югославских войнах Запад винил югославов, а значит, и в косовском конфликте они априорно были главными подозреваемыми.

Не будем разбирать, кто здесь прав, а кто виноват: в вопросе с "разворотом" важнее, понимали ли в Москве, куда движутся события.

16-18 января 1999 г. произошла бойня в албанском селе Рачак, в которой, помимо боевиков, погибли мирные жители. Когда это было доказано, а именно 30 января, НАТО пригрозило авиационными ударами по территории СРЮ в случае, если её руководство продолжит отказываться от переговоров с косовскими лидерами. Переговоры прошли в замке Рамбуйе под Парижем, и закончились провалом. Югославы отказались выводить из Косово армию и силы МВД, допустить туда войска НАТО и провести через три года референдум о статусе Косова. Опять же не будем спорить, насколько это было справедливо по отношению к сербам – главное, что позиция НАТО уже в начале февраля была жёстко и однозначно сформулирована. И хорошо известна Москве, в т.ч., разумеется, лично Евгению Максимовичу.

Теперь смотрим: 23 марта югославская делегация окончательно посылает НАТО с его требованиями по хорошо известному адресу, а НАТО в ответ официально заявляет, что добьётся своего силой. А на следующий день Примаков летит в США за долларами. И тут ему в самолёт звонит вице-президент США Альберт Гор и сообщает о начале военных действий. И Примаков разворачивает самолёт, став "героем" и провозвестником "вставания России с колен".

Предположить, что он знал о том, что с часу на час начнётся война, невозможно. Как невозможно и считать, что он надеялся отговорить Клинтона от начала войны – решение было принято НАТО коллегиально, и приказ о начале войны отдал председатель блока, испанец Хавьер Солана. Так что никаких надежд уговорить Клинтона быть не могло.

Вывод напрашивается только один: Примаков полетел в США, как раз рассчитывая на то, что информация о начале войны в Косово застанет его в самолёте. Для того, чтобы этот самолёт развернуть. Точнее, развернуть внешнюю политику России. И стать великим героем, заставившим Россию "встать с колен". Остаться в памяти потомков матёрым человечищем. То есть, попросту говоря – сделать личный пиар на югославской трагедии.

Наверное, он тогда ещё рассчитывал стать президентом России – и вполне мог бы, но "Корпорация "Россия" (неформальная ассоциация руководителей ГКБ) выдвинула другого кандидата – помоложе, погибче, и, как казалось, более покладистого.

Если согласиться с тем, что "разворот" был предпринят Евгением Максимовичем не ради России с её (якобы) ободранными от долгого стояния коленями, не для спасения братского сербского народа, а для личной пользы – тогда всё логично. Тогда вполне естественен и памятник как раз напротив МИДа, и присутствие на его открытии Страшно Даже Сказать, Кого. Ведь Крым и Донбасс – тоже пиар, но уже не одного человека, а всей "Корпорации "Россия". Мы, мол, патриоты, вот Примаков начал поднимать Россию, а мы ого-го куда подняли – аж до верхушек донбасских терриконов, до самых вершин Ай-Петри, до сирийской горы Хермон! Поэтому пенсии вам, дорогие товарищи, отменяются. Но вы держитесь… Вон великий Примаков же плюнул на американские миллиарды, развернул самолёт…

Хрен с ними, с миллиардами, уплывшими из рук Примакова 20 лет назад. Всё равно они были бы разбазарены/присвоены/растрачены впустую. Плохо другое: сам примаковский пример того, как абсолютно пиаровское действо превращается в глазах обывателей в великое деяние, из которого извлекаются частные дивиденды (неважно какие – голоса на выборах, доходы от "кровавых алмазов" или от незаконной нефтедобычи).

Евгений Трифонов, Facebook