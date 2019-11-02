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В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии

  • 2.11.2019, 20:04
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В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Ибрагим Эльджаркиев

На юге Москвы неизвестный расстрелял двоих мужчин.

На юго-западе Москвы застрелили начальника Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтверждают.

Эльджаркиев погиб на улице Академика Анохина. По данным полиции, еще один человек был ранен. Телеграм-канал Baza сообщает о двоих погибших.

В январе 2019 года в Ингушетии обстреляли автомобиль Ибрагима Эльджаркиева. Во время покушения глава Центра "Э" не пострадал, но трое его охранников получили травмы.


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