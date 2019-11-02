«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» 2.11.2019, 20:14

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Украинская компания требует выплатить ей около 12 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Украинская компания требует выплатить ей около 12 миллиардов долларов в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в исковом заявлении больше 500 страниц, к нему "прилагаются три отчета международных экспертов", а также "показания свидетелей". Решение по иску, как заявил Витренко, ожидается в 2021 году.

"Нафтогаз" сообщил о намерении предъявить "Газпрому" новый иск на фоне продолжающихся переговоров о транзите российского сырья через Украину. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент России Владимир Путин ранее заявили, что до заключения сделки надо сначала урегулировать все судебные споры между компаниями.

Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что есть соглашение не будет продлено, несколько городов в стране могут остаться без отопления. При этом Гончарук отметил, что Киев будет добиваться долгосрочного контракта на транзит газа.