Что двигает континенты? 2.11.2019, 20:33

Ученые выдвинули новую теорию.

Исследование движения земной коры, проведенное международной группой ученых, дало неожиданные результаты. Об этом 1 ноября сообщает издание Science Alert.

Ранее считалось, что движения в земной коре происходят под воздействием конвекционных потоков в мантии, когда разогретая жидкость снизу поднимается к поверхности, и наоборот верхние более холодные слои опускаются вниз.

Однако группа ученых из Франции и США по итогам проведенного исследования по движению тектонических плит заявила, что общепринятые теории сегодня требуют пересмотра.

Ученые создали 3D-модель нашей планеты и в течение девяти месяцев наблюдали за ее развитием. За это время на трехмерной модели Земли прошел период равный 1,5 миллиардам лет.

В итоге исследование привело к совершенно неожиданным выводам. Картина, которую получили ученые, говорит, что мы не плаваем по течению мантии, а идем на «парусных лодках» в виде континентальных плит. Что именно движение земной коры создает потоки в мантии, а не наоборот.

«Результаты указывают на преобладание силы притяжения плиты над сопротивлением мантии у основания плит, что говорит о том, что тектонические плиты управляют мантийным потоком», — говорится в отчете.

Однако ученые уточняют, что 20-40 процентов поверхности все-таки может двигаться в потоке мантии, но большая часть сопротивляется ее движению.

Под земной корой происходит гораздо больше, чем мы можем разглядеть с поверхности, и мы до сих пор не можем четко представить, как взаимодействуют потоки мантии и кора, объясняют исследователи.