Что двигает континенты?
- 2.11.2019, 20:33
Ученые выдвинули новую теорию.
Исследование движения земной коры, проведенное международной группой ученых, дало неожиданные результаты. Об этом 1 ноября сообщает издание Science Alert.
Ранее считалось, что движения в земной коре происходят под воздействием конвекционных потоков в мантии, когда разогретая жидкость снизу поднимается к поверхности, и наоборот верхние более холодные слои опускаются вниз.
Однако группа ученых из Франции и США по итогам проведенного исследования по движению тектонических плит заявила, что общепринятые теории сегодня требуют пересмотра.
Ученые создали 3D-модель нашей планеты и в течение девяти месяцев наблюдали за ее развитием. За это время на трехмерной модели Земли прошел период равный 1,5 миллиардам лет.
В итоге исследование привело к совершенно неожиданным выводам. Картина, которую получили ученые, говорит, что мы не плаваем по течению мантии, а идем на «парусных лодках» в виде континентальных плит. Что именно движение земной коры создает потоки в мантии, а не наоборот.
«Результаты указывают на преобладание силы притяжения плиты над сопротивлением мантии у основания плит, что говорит о том, что тектонические плиты управляют мантийным потоком», — говорится в отчете.
Однако ученые уточняют, что 20-40 процентов поверхности все-таки может двигаться в потоке мантии, но большая часть сопротивляется ее движению.
Под земной корой происходит гораздо больше, чем мы можем разглядеть с поверхности, и мы до сих пор не можем четко представить, как взаимодействуют потоки мантии и кора, объясняют исследователи.