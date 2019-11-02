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ВС Украины показали позиции после разведения в Золотом

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  • 2.11.2019, 20:41
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ВС Украины показали позиции после разведения в Золотом

Вчера СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения.

Журналисты посетили участок разведения №2 вблизи Золотого-4 Луганской области, где осмотрели позиции украинских военных, которые те заняли после трехдневного этапа отвода сил и средств. Радио Свобода опубликовала видеорепортаж.

"Три дня мы разводили войска из определенных мест на те места, которые подготовлены. И вы могли сегодня в этом убедиться. Что они именно подготовлены, что личный состав не брошен, не выведен в поля в необорудованные места, как некоторые там заявляли" – сказал генерал-майор Олег Микац.

Также он отметил, что вчера СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения, и было подтверждение, что разведение фактически произошло.

По словам генерал-майора угрозы для местного населения нет.


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