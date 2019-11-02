Белорус Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске
- 2.11.2019, 21:08
Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч).
Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, передает tut.by.
Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.
Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира — 2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх — 2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.
Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье.