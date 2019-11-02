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Белорус Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске

  • 2.11.2019, 21:08
Белорус Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске
ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕК
ФОТО: SB.BY

Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч).

Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске, передает tut.by.

Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.

Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира — 2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх — 2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.

Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье.


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