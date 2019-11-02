Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами 2.11.2019, 21:17

Ученые создали образец кожи из клеток человека.

Ученым впервые удалось напечатать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи с кровеносными сосудами. Как сообщает Naked science, кожа сможет стать полноценной заменой естественной ткани, передает zn.ua.

Отмечается, что ранее исследователи уже опубликовали работу, в которой показали, что можно взять два типа клеток человека, превратить их в чернила и напечатать на структуре, которая напоминает кожу. Теперь же они показали, что если добавить ключевые элементы — в том числе эндотелиальные клетки человека, которые выстраиваются внутри кровеносных сосудов, и клетки перицита человека, которые оборачиваются вокруг эндотелиальных клеток — вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками, в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд.

В ходе эксперимента ученые создали кожу с сосудами из клеток мыши и пересадили ее животному. Искусственная кожа прижилась, не вызвав отторжения, а кровеносные сосуды соединились с кровеносной системой мыши и начали снабжать клетки ткани кровью.