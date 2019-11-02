Турция намерена отправить захваченных боевиков «ИГ» в их родные страны 2.11.2019, 21:21

Об этом заявил турецкий министр внутренних дел.

Министр внутренних дел Турции заявил в субботу, что Турция в конечном итоге отправит захваченных боевиков «Исламского государства» в их родные страны, заявив: «Мы не собираемся держать их до конца времен».

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отметил, что отказ европейских стран от репатриации своих граждан, которые воевали на стороне «ИГ» в Сирии, «неприемлем для нас и безответственнен».

Выступая перед журналистами в Стамбуле, Сойлу сослался на Великобританию и Нидерланды, но отметил, что они были не единственными европейскими странами, которые отменили гражданство боевиков «ИГ», чтобы помешать Турции отправить их домой, передает «Голос Америки».

Турция захватила боевиков «Исламского государства», находившихся ранее под охраной курдских сил, во время наступления в прошлом месяце на северо-востоке Сирии против курдских вооруженных отрядов, которых официальная Анкара считает террористами.

Комментарии Сойлу были последними в серии обращений Турции к европейским странам с просьбой принять своих граждан, поддерживавших «Исламское государство».

Однако многие европейские страны пытались оставить Турцию наедине с этой проблемой, опасаясь общественного мнения и проблем безопасности.