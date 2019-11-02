«Вложил 9 тысяч долларов и езжу каждый день» 5 2.11.2019, 22:01

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Фото: tut.by

Минчанин рассказал о своей 40-летней BMW 520.

Евгений — владелец барбершопа и BMW 520i 1979 года выпуска. Причем автомобиль почти на десяток лет старше Евгения. Но это не мешает Жене каждый день эксплуатировать янгтаймер, пишет tut.by. Каково это вообще — ездить на 40-летней BMW?

Историческая справка

BMW в кузове Е12 стала первым поколением 5-й серии и выпускалась с 1972 по 1981 год. Именно в E12 сформировался окончательный стиль, который стал отличительной особенностью марки на долгие годы. Начиная с Е12 модели BMW получили индекс, состоящий из трех цифр — первая обозначала класс, вторая и третья — объем двигателя. Именно первая пятая серия впервые получила спортивную версию M535 мощностью 218 л. с. Всего было выпущено 700 тысяч машин первой пятой серии.

Выбирал между Mercedes, BMW и Opel

Фото: tut.by

— До появления BMW я ездил на купе Ford Granada, но так сложилось, что захотел его поменять на что-то другое. Я искал исключительно заднеприводную машину американской или немецкой марки. Но то, что хотелось из «американцев», стоило просто неимоверных денег — около 20 тысяч долларов, поэтому в итоге остановился на «немцах» — Ford, Opel, Mercedes или BMW, склоняясь в пользу последней. Когда начал искать, понял, что машины в 30-м кузове слишком заезженные и убитые молодежью, «28-е» были интересны, даже по ним мелькали какие-то объявления. Но случайно наткнулся на «пятерку» первого поколения в кузове Е12. Парень продавал в Михановичах, — вспоминает Евгений.

За тысячу долларов были выставлены сразу две машины. Одна с документами, но без мотора и коробки передач, а вторая — без документов, но комплектная. Женя съездил, посмотрел. Одна из машин с 2007 по 2013 год стояла в сухом отапливаемом гараже. Но был один нюанс. Владелец занимался распилом камня, у него было небольшое производство — на машине лежал чуть ли не сантиметровый слой чего-то вроде цемента, присохшего к краске. При этом состояние кузова было отличным.

— Привезли мы ее с друзьями в гараж ко мне, и месяца три она просто стояла. Я не знал, с какой стороны к ней подойти, с чего вообще начать приводить ее в живое состояние. По итогу решил не отступать и начал с того, что купил мотор. Коробку передач снял с донора. Она, к сожалению, четырехступенчатая по той причине, что датчик спидометра — тросиковый, а не электронный. Если поставить другую коробку, не получится подружить спидометр с датчиком, и скорость будет показываться некорректная, — объясняет Евгений.

Первый этап — головная боль и большие расходы

Фото: tut.by

Как и во многих гаражах, у Жени нашелся мастер, который сказал: «Братан, мы тебе без проблем все сделаем. Один покрасит, второй — мотор новый поставит!» «Без проблем» затянулось на два года.

— Человек, который ставил мотор, сначала девять месяцев пил, потом за один месяц поставил и взял за работу тысячу долларов. Второй те же девять месяцев занимался не пойми чем: то у него нет вдохновения, то краска закончилась. Но с горем пополам он машину покрасил. Да так, что через три месяца простоя в гараже начала подниматься краска и полезли «жуки». А заплатил я ему две тысячи долларов. Я очень расстроился. Часть денег вернул, и докрашивали машину уже другие ребята.

Фото: tut.by

С нынешним цветом получилось не сразу. Изначально был выбран светло-серый с голубоватым отливом. Очень приятный для глаза. Но из-за некачественной первой работы машину пришлось перекрашивать. На этот раз Евгений выбрал другой цвет — от рестайлингового X5. «Мышиный», с «металликом». Владелец долго дурил голову колористу, делали выкрасы на модели. И когда «запылили» только дверные проемы, Женя понял, что попал в точку. Цвет оказался шикарным.

— Кузов изначально был в хорошем состоянии, хотя не без проблем: ржавчина, кое-где сквозные дырки, подгнившие пороги. Но главное — силовые элементы в порядке.

Запчастей или нет, или очень дорого

Уже в ходе ремонтно-восстановительных работ выявилась самая большая проблема с этим автомобилем — запчастей на нее в принципе нет. Не продаются. Даже тормозные колодки. На рынке есть какие-то мелочи, но то, что совсем не нужно. А если что-то находится — стоит очень дорого.

— Большая проблема — топливный бак. Его сложно найти. А мой был как сито. Кое-как мы дно заварили, и ездил я, заливая по 10 литров. Это очень неудобно. Проблема еще в ходовой. У меня были убиты ступичные подшипники, а за них просят в районе 150 долларов за сторону. Я тогда слегка расстроился. Есть российские за 40 рублей, но говорят, это только для продажи — они не ходят вообще. А мне же ездить надо было. Пришлось заплатить.

Фото: tut.by

Задние амортизаторы — то же самое. Их нет. Можно заказать, но цена в районе 150 долларов за штуку. И за что ни возьмись, все стоит больших денег.

— Главный цилиндр сцепления днем с огнем не сыщешь. Кое-как нашли — стоит 600 рублей. Я, конечно, ожидал, что содержание такой машины будет стоить денег, но не думал, что так много.

Задний бампер не в лучшем состоянии, есть пятна ржавчины. Но отхромировать его полностью стоит около 300 долларов. Найти дешевле в хорошем состоянии — нереально.

Я не стремился к оригиналу, а делал, чтобы ездить

Фото: tut.by

— Заядлые фанаты марки меня часто хейтят (проявляют ненависть. — Прим. ред.) за то, что на моей машине много неоригинальных деталей. Взять, например, салон. Оригинальные кресла лежат в гараже. У них сломаны каркасы сидений, протерлась набивка. Проехать в них больше 200 км — проблема. Собрать и перетянуть кресла, поменять кокосовую набивку стоит больших денег. Я нашел для себя выход — поставил «сидушки» от BMW E60. Так удобнее, потому что я езжу на машине каждый день, — объясняет Женя.

— Мне комфортно, хотя заядлые фанаты плюются, им это не нравится. Мол, испортил классику. А у меня не было цели восстановить машину до исходного состояния. Для меня было важным сохранить оригинальный внешний вид. То, что внутри, по сути, никто не видит. Достаточно того, что на тот момент, когда я на ней выехал, это была едва ли не единственная «12-я», которая вообще могла сама ездить.

Фото: tut.by

Женя говорит, что в Беларуси есть пару владельцев Е12, у которых машины доведены до оригинального состояния или находятся в процессе. У них все очень хорошо сделано, но это долгострои с большим вложением времени и денег.

— Еще одна красная тряпка для хейтеров — мотор. Здесь он от 34-го кузова, двухлитровый. Хотелось, конечно, помощнее, на 2,5 литра, но на тот момент они были либо дорогими, либо убитыми. А заниматься еще и переборкой двигателя в мои планы не входило. Правда, из-за нового мотора не влезал аккумулятор, пришлось его переносить в багажник, как на более современных моделях BMW. Зато радиатор от машины 96 года влез как родной — даже все болтовые отверстия совпали.

За «оптику» Женю тоже «пинают». Фары дальнего света здесь родные, а вот ближнего — от E34. Зато, в отличие от оригинальных, эти хорошо светят. Для Жени безопасность езды — на первом месте.

— Купил новые диски — опять все начали пинать. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Мне нравится, и этого достаточно. Многие меня обвиняли в том, что я плохо отреставрировал машину. Ребята, так я ее и не реставрировал! Просто восстановил до красивого вида, чтобы автомобиль доставлял и визуальное удовольствие, и ездить можно было каждый день. А то начинаются разговоры: легендарная машина! Да какая она легендарная? Да, это первая в истории пятерка, но это массовая машина. Просто их осталось мало. А раньше в Беларуси этих машин была уйма.

Фото: tut.by

При этом к некоторым деталям Женя отнесся очень бережно. Друг восстанавливал деревянные вставки на передней панели. Там натуральный шпон, покрытый лаком. И лак потрескался. Ребята его аккуратно лезвием снимали по кусочкам, чтобы не задеть шпон. Все сделали красиво, как в оригинале.

40-летняя BMW — это удобно? Да она не ломается!

— Я езжу на этой машине с 2015 года и с большими проблемами не сталкивался. Во всяком случае для 40-летней BMW их точно можно считать ничтожными. Если посмотреть на подвеску, там столько железа, что ни в жизнь не сломается. Поменял разве что передние шаровые. Сайлент-блоки заднего подрамника родные, представляешь? Даже лобовое стекло у меня родное. Моя машина, наверное, единственная в Беларуси такая. Причем даже рамка стекла не гнилая, хотя это болезнь «пятерок», — рассказывает Женя.

Фото: tut.by

Больше всего вопросов возникает к электрике. Недавно сломался вентилятор печки — то работает, то не работает. Надо ехать к специалисту. Вплотную заняться этой проблемой Женя планирует зимой, когда машину почти не эксплуатирует. А так в его BMW все работает.

Неужели в городе удобно ездить на такой старой машине? Как оказалось — да. Женя радушно предложил занять место за рулем и попробовать самому проехать. Оказалось, что 40-летняя BMW мало чем отличается от современников. Механическая коробка работает четко, педаль сцепления информативная. Тормоза только требуют привыкания. А Женя в это время, сидя справа, делится опытом ежедневной эксплуатации.

Фото: tut.by

— Как я уже говорил, коробка здесь четырехступенчатая, и это сильно влияет на удобство загородной езды. Если в городе расход в районе 10 литров на сотню, то за городом — 12. Просто на скорости 90−100 км/ч обороты двигателя — 4200! Отсюда и шум, и расход.

Кстати, по поводу шума. Изначально владелец пожелал, чтобы его машина сочно звучала. Поэтому выхлоп здесь — практически спортивный «прямоток». Но сейчас Женя задумывается о переделке выхлопной системы. Хочется тишины и спокойствия.

— Очень не хватает гидроусилителя руля. В движении этого не ощущаешь, а на парковке приходится накачивать бицепсы. В остальном машина очень удобная — она небольшая, а выворот колес по-бээмвэшному большой. Поэтому разворачиваться или маневрировать в тесных дворах — одно удовольствие.

Фото: tut.by

На скользкой дороге, зимой или в дождь надо иметь в виду, что задняя часть машины очень легкая. Развернуть может на раз-два, даже при небольшой мощности мотора.

— Не поверишь, зимой кидал в багажник мешок с песком. Начал понимать, для чего это некоторые делают. Я как-то во дворе не мог переехать небольшую колею в снегу. И смотрю, идут бабушка с дедушкой какие-то. Ну их же не попросишь толкнуть. Так я уговорил их просто сесть сзади, чуть пригрузить ось. И получилось, выехал.

Сейчас появился люфт в рулевом управлении — надо менять тяги. Но найти их сложно. В будущем владелец планирует заменить архаичный рулевой редуктор на современную рейку. А также поставить под капот трехлитровый дизельный мотор.

Фото: tut.by

— Но я прекрасно понимаю, что одной заменой двигателя не обойдешься. Раз есть мощный мотор — нужны мощные тормоза. Там уже пошла подвеска и прочее. Поэтому еще думаю, надо это мне или нет. Пока езжу так, и меня устраивает. Очень нравится поведение окружающих водителей. Лайки в потоке ставят все. Приятно. Особенно владельцы BMW удивляются. Однажды ехал по МКАД, мимо меня пролетела BMW E39. Потом резко оттормозилась, поравнялась со мной, а водитель крикнул в окно: «Я такой давно не видел!»

Не продам!

Фото: tut.by

— Не скрою, что наступали периоды, когда в голове появлялась мысль: продам! Но даже жена, которая никогда не понимала, как можно столько денег вкладывать в сорокалетнюю BMW, заявила: «Ты что! Это же, можно сказать, семейная реликвия!» Так что пока мыслей о продаже нет. Может, с сыном еще покатаемся на ней. Да, за те деньги, что я в нее вложил — а это около 9 тысяч долларов, — можно было купить что-то свежее и современное. Но такого удовольствия машина бы не принесла.

Детали

Фото: tut.by

Фото: tut.by