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Похоже, повторяется старая история

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  • 2.11.2019, 22:06
  • 2,873
Похоже, повторяется старая история

Визит Лукашенко в Эмираты: и снова минимум подробностей.

На второй день пребывания главы государства в ОАЭ официальная пресса сообщает лишь о начале его визита в эту страну. Пресс-служба опубликовала фото прибытия Александра Лукашенко со старшим сыном Виктором в Абу-Даби. Других подробностей пока не сообщается, пишет «Солидарность».

В прессе ОАЭ также пока минимум подробностей. Так, Emirates News Agency опубликовало лишь фото встречи Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел в Абу-Даби генерал-лейтенантом Шейхом Саифом бен Заид Аль Нахайяном. Отмечается, что Шейх Саиф обсудил с белорусским гостем несколько тем, связанных с двусторонними отношениями.

Накануне визита в ОАЭ Александр Лукашенко рассказал об особенностях отношений с этой страной: по его словам, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, «хоть в Беларуси это и не принято».

И поделился своими планами на ближайшие дни:

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У «президента» нет заместителей.


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