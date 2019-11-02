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В Гонконге возобновились протесты

  • 2.11.2019, 22:16
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В Гонконге возобновились протесты

Протесты происходят из-за заявления Пекина.

В Гонконге в субботу, 2 ноября, возобновились антиправительственные акции протеста, для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает ITV.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрацию тысяч протестующих в масках, - говорится в сообщении.

Слезоточивый газ использовали, чтобы разогнать огромную толпу в парке Виктория после того, как протестующие перекрыли вход в парк.

Эти протесты происходят после того, как Пекин заявил, что может усилить свое влияние на автономную территорию.

Власть Гонконга формально отозвала непопулярный законопроект, который вызвал протесты еще летом.


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