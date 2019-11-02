Наставник брестского «Динамо»: Мы очень близки к победе в чемпионате 2.11.2019, 22:41

Марцел Личка

Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в рамках высшей лиги.

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в рамках высшей лиги, передает pressball.by.

Матч пройдет 3 ноября и начнется в 18.00.

- В "Шахтере" не стабильно в составе и с тренером. Как это скажется?

- Это меня не интересует. Меня интересует только моя команда, моя группа игроков.

- Не сыграют Бакай и Антич. Это упрощает задачу?

- Это очень важные игроки для "Шахтера". Но это не значит, что другие игроки, которые будут выходить на поле, не будут биться за хороший результат. Всегда уважать соперника и всех игроков — молодых и опытных.

У нас вернулись после травм Миша Гордейчук и Артем Быков. Это для нас хорошие новости.

- Нужно ли отвлечься от разговоров про первое место?

- С самой первой игры мы были под давлением, стремились достичь хорошего результата. Сейчас осталось четыре игры, все в наших руках. Я, мои помощники и игроки понимают, что мы очень близки к этому моменту — выиграть чемпионат. Но последние шаги будут очень сложными. Не только по игре, но и в голове, психологически. Мы хотим, но еще не говорим о чемпионстве. Все сейчас сконцентрированы на игре с Солигорском, — отметил Личка в интервью пресс-службе клуба.