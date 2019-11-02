Эксперт: На согласованном Данией маршруте «Северного потока – 2» затоплены советские корабли с химоружием 2.11.2019, 22:46

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Этот район может быть одним самых взрывоопасных в Балтийском море.

В районе Балтийского моря, где Дания согласовала прокладку маршрута для газопровода "Северный поток – 2", были затоплены советские корабли с химическим оружием. Об этом в статье для сайта "Информационное сопротивление" сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Маршрут, который Датское энергетическое агентство назвало "наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам", на самом деле имеет весьма сомнительную и настораживающую репутацию. Ведь именно в этом районе после Второй мировой войны было затоплено четыре советских корабля с химическим оружием на борту, общим тоннажом груза 15 тыс тонн. Помимо этого, в восточном районе Борнхольма советский флот осуществил неконтролируемый сброс 8 тыс. тонн химических боеприпасов", – написал он.

Эксперт отметил, что сброс химоружия проводился неконтролируемо и не в одном месте.

"Не удивительно, что со временем к берегам Швеции стало прибивать целые ящики с фугасами и минами. Причем находить смертоносные боеприпасы местным рыбакам доводится до сих пор. Например, согласно отчету Хельсинской комиссии, в 2005 году рыбаки к востоку от Бронхольма четырежды в своих сетях находили боеприпасы с ипритом весом по 105 кг", – отметил Коваленко.

Он считает, что "благодаря советской власти, которую так чтят и превозносят в РФ", газопровод будет проложен, возможно, в "самом взрывоопасном во всей Балтике" месте.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.