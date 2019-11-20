Сенат США одобрил законопроект о поддержке демократии в Гонконге
- 20.11.2019, 8:03
Нарушителей прав человека ждут санкции.
Сенат Конгресса США во вторник, 19 ноября, единогласно одобрил законопроект о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Законопроект обязует Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушении прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, несущих ответственность за такие нарушения, сообщает dw.com.
Кроме того, сенаторы предлагают запретить экспортировать в Гонконг технику и средства, использующиеся местной полицией для подавления беспорядков - водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и наручники.
Палата представителей Конгресса одобрила свою версию этого законопроекта еще в октябре. Теперь обеим палатам предстоит направить согласованную версию на подписаь президенту США Дональду Трампу.
Китайские власти выразили протест против одобрения этого законопроекта как Сенатом, так и, ранее, Палатой представителей. В КНР заявляют, что этот шаг неблагоприятным образом скажется на китайско-американских отношениях.
В Германии требуют остановить военное сотрудничество с Китаем
События в Гонконге влияют и на китайско-германский отношения. В частности, международная правозащитная организация Amnesty International (AI) и немецкие "зеленые" призывают германское правительство остановить военное сотрудничество с Китаем.
"Обсуждаемая помощь в образовательных программах для китайской армии является, учитывая ситуацию с правами человека в Китае и роль армии в этой стране, необъяснимой и сомнительной", - заявил эксперт AI Матиас Джон (Mathias John). Представитель фракции партии "Союз 90/зеленые" по правам человека Тобиас Линднер (Tobias Lindner) назвал ситуацию с правами человека в Китае "катастрофической", а происходящее в провинции Синьцзян "вероятным преступлением против человечности, если не геноцидом".
Скандал разгорелся после публикации списка из 62 стран, с которыми Германия поддерживает военное сотрудничество. Согласно ему, в 2020 году 11 военнослужащих из Китая должны пройти обучение в немецких военных центрах. Министерство обороны ФРГ подтверждает факт сотрудничества, но называет его "незначительным".