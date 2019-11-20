Президент Латвии: Каждое поколение должно быть готово выиграть свою битву за страну 20.11.2019, 8:16

Эгил Левитс

Фото: AFP

Свободное и независимое государство — главная ценность.

Президент Латвии Эгил Левитс заявил на параде национальных вооруженных сил, подразделений министерства внутренних дел и сил союзников по НАТО, что свободное и независимое государство — главная ценность, которое сегодняшнее латвийское общество получило от предыдущих поколений и оставит его в наследство будущим поколениям, передает delfi.lv.

«Нашему поколению дана возможность оставить сильную и безопасную Латвию нашим детям и внукам. Это возможность, которую первое столетие существования Латвии нашим предкам не предоставило», — сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что сегодня Латвия чтит своих героев, которые сделали возможным существование свободного и независимого государства. «Мы помним, какой ценой нам досталась свое государство и насколько хрупка и оберегаема его независимость», — сказал Левитс.

Президент также отметил, что во все времена Латвию защищали «мы сами», но всегда важной и ценной была поддержка друзей и союзников.

«Уже на протяжении 15 лет мы являемся членом НАТО. Вместе с союзниками мы гораздо сильнее, чем в одиночку, и вместе мы можем лучше обеспечить мир и защитить наши общие ценности — демократию, свободу личности и правовое государство. В свою очередь Латвия как надежный и убежденный член НАТО вносит свой вклад в укрепление обороноспособности всех государств альянса», — сказал президент.

«Сегодня на праздничном параде мы тоже вместе с нашими друзьями и союзниками, с которыми вместе защищаем свободу и безопасность наших стран», — добавил президент.

«Важнейший урок, который мы получили за прошедшие сто лет, — Латвию может отстоять и уберечь только весь народ вместе. Только тогда, когда мы все как один стоим за Латвию, мы непобедимы», — подчеркнул Левитс.