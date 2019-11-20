Евгений Афнагель: Было смешно наблюдать за бессильной истерикой Ермошиной 14 20.11.2019, 8:20

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Евгений Афнагель

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

На фальсификаторах и шапка горит.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель прокомментировал для Charter97.org итоги «парламентских выборов» в Беларуси.

- В чем особенности этих «парламентских выборов»? Чем они отличались от предыдущих?

- Для любой политической силы важно соответствовать ожиданиям людей. В Беларуси сегодня это совсем не сложно. Большинство населения не воспринимает - и это мягко сказано - диктатора и все его окружение. Наш же главный посыл - смена власти на всех уровнях.

Беспрецедентный страх властей перед тем, что темы, которые до сих пор обсуждались большей частью на кухнях и в личных разговорах, будут звучать на улицах стал главным отличием кампании. То, что наши требования совпали с ожиданиями большинства белорусов предопределили ее ход. Отсюда и отказ в регистрации наиболее ярким представителям кампании, тем кто последовательно и жестко критиковал режим. Отсюда же и массовое снятие кандидатов от «Европейской Беларуси» в первую неделю агитации, недопуск на ТВ и радио, воровство звукоусиливающей аппаратуры и прочие мелкие пакости. Я уже не говорю про цирк с долблением плитки на Октябрьской и прыжки омоновцев на колонке на площади Свободы - благодаря журналистам это увидели все. Смешно было наблюдать и за бессильной истерикой Ермошиной, которая не знала, что делать с яркой кампанией наших активистов, и за нервными конвульсиями членов ее избиркомов, которые просто дежурили на наших пикетах, придирались к лозунгам и просто путались под ногами.

Все их усилия были направлены на то, чтобы тема смены власти не обсуждалась. И все их усилия полностью провалились. Смена власти стала главной темой кампании, а слова «колхозной диктатуре - баста!» - самым популярным лозунгом этой осени.

- «Европейская Беларусь» и ее союзники фактически проводили кампанию активного бойкота «выборов». Что она вам дала? Как вы оцениваете ее результаты?

- На самом деле кампанию бойкота проводило большинство белорусов. Ни для кого же не секрет, что «выборы» фальсифицируются, а «депутаты» - назначаются властями. На первом этапе кампании это даже составило определенные сложности для нас, так как люди, которые подходили на пикеты по сбору подписей, искренне не понимали, зачем мы принимаем участие в избирательной кампании. Уже тогда было понятно, что «выборы» провалятся.

Результат бойкота мы все видели 17 ноября на пустых избирательных участках. Цифры, которые давали независимые наблюдатели, показали, что белорусы не верят властям и не собираются участвовать в их спектакле.

Мы использовали легальные возможности, которые давала кампания для того, чтобы рассказать о своих целях и задачах максимальному количеству жителей страны. Думаю, это получилось. Прошли сотни пикетов в Минске, Бресте, Бобруйске, Орше и других городах страны - этим не может похвастаться ни одна политическая сила в Беларуси. Распространены десятки тысяч буклетов и листовок, прошли несколько массовых акций. Мы еще раз убедились, что наши требования, главное из которых - смена власти на всех уровнях - находят поддержку у абсолютного большинства жителей страны.

Наверное, самым важным итогом для нас стало то, что к «Европейской Беларуси» присоединились сотни новых людей, часть которых сразу стала принимать участие в активной деятельности, многие пришли на встречи 15 и 16 ноября. Также отмечу появление новых лидеров как в Минске, так и в регионах. Могу назвать Андрея Войнича, Оксану Юшкевич, Михаила Бондаренко, Арсения Чигиря, Дмитрия Козлова, Арсения Дедка. Уверен, что они еще проявят себя в будущем.

- Лукашенко и Ермошина достаточно эмоционально реагировали на попавшую в СМИ информацию о фальсификациях на «выборах» и на их непризнание ОБСЕ. О чем, по вашему мнению, это может говорить?

- На воре шапка горит. Когда нашкодившего ребенка тыкают носом в то, что он натворил, он, бывает, начинает нервничать, плакать и оправдываться. Некоторые эту черту сохраняют на всю жизнь. И Лукашенко, и Ермошина отлично знают, что их "выборы" никому не интересны, что их люди презирают и не верят им. Что им остается делать? Признать это публично смелости никогда не хватит. Остается только попробывать сделать хорошую мину при плохой игре. Но даже это у них уже не получается. И от этого они бесятся еще больше.

- Государственные пропагандисты изменили своей тактике тотального замалчивания и отреагировали на ваше интервью «Евроньюс» о «выборах» и ненависти людей к Лукашенко. Как вы это прокомментируете?

- Будем считать это маленькой компенсацией за лишение законного эфира десяти наших кандидатов. Все-таки правда о том, что белорусы ненавидят Лукашенко и его чиновников прозвучала по официальному телевидению. Жалко, конечно, что его никто не смотрит.

- Диктатор придает этим «выборам» большое значение, называя их «генеральной репетицией» президентской кампании 2020 года. Что показала эта «генеральная репетиция»?

- Отсутствие поддержки у Лукашенко, тотальное недоверие к власти, огромная усталость от надоевшей кладбищенской «стабильности». Думаю, что кое-кого сильно разочаровала такая «генеральная репетиция». А вот многим белорусам эта кампания вернула надежду на скорые перемены.

- Ваш прогноз: как будут развиваться события в судьбоносном 2020 году?

- Это будет зависеть от нас всех. Я уже сказал, что поддержки у диктатора нет. Но для перемен в стране этого недостаточно. Недостаточно появления двух-трех новых лидеров, таких лидеров должны появиться десятки. Недостаточно включения в сопротивление сотен людей - нужны тысячи. То, что Лукашенко теряет власть - неоспоримый факт. Главный вопрос сегодня в том, сможем ли мы этим воспользоваться.