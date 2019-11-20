Дерипаска на коленях

Дерипаска на коленях2
- 20.11.2019, 8:40
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А как же заявления Путина о том, что от санкций Россия только крепнет?
Дерипаска униженно просит Минфин США снять с него санкции. Дескать, часть оснований для ограничений потеряла актуальность, пишет телеграмм-канал «Серпом По».
Ай-ай-ай!
А как же заявления Путина о том, что от западных санкций Россия только крепнет? Или послания МИДа о том, что санкции Запада не способны изменить курс России?
И вдруг находится, «панимаш», проситель Дерипаска, которые встает на колени перед «пиндосами» и просит освободить его от санкционного «укрепления» его бизнеса!
Нехорошо это. Крепчай под санкциями, Олег. Высоко держи знамя верного путинского человека.
Заграница не поможет.