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Дерипаска на коленях

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  • 20.11.2019, 8:40
  • 2,714
Дерипаска на коленях
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

А как же заявления Путина о том, что от санкций Россия только крепнет?

Дерипаска униженно просит Минфин США снять с него санкции. Дескать, часть оснований для ограничений потеряла актуальность, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Ай-ай-ай!

А как же заявления Путина о том, что от западных санкций Россия только крепнет? Или послания МИДа о том, что санкции Запада не способны изменить курс России?

И вдруг находится, «панимаш», проситель Дерипаска, которые встает на колени перед «пиндосами» и просит освободить его от санкционного «укрепления» его бизнеса!

Нехорошо это. Крепчай под санкциями, Олег. Высоко держи знамя верного путинского человека.

Заграница не поможет.


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