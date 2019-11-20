«Еле выбил эти 10 киловатт» 6 20.11.2019, 8:46

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Белорус рассказал всю правду о тарифе «три копейки».

Портал tut.by продолжает делиться историями своих читателей о переходе на электрическое отопление. В этот мы расскажем, как семья пенсионеров из деревни Ключники (рядом с Острошицким Городком) отказалась от печей и подключила к тарифу «три копейки» инфракрасные обогреватели. Подсчитали, сколько стоили процедура перехода на электроотопление и оборудование.

Дом пенсионера Иосифа Ивановича совсем небольшой — всего 60 «квадратов». Это типичная деревенская хата еще довоенной постройки, но уже пережившая модернизацию: стены минимально утеплены и обшиты сайдингом, деревянные окна заменены на ПВХ. Тепло в доме давали две печки.

— Они исправные, хорошие, места много не занимают, а зимой, может, захочется полежать на печи, — говорит хозяин. — В этом году, правда, ими уже не пользовались, но разбирать их точно не буду.

Он объяснил и причину, почему он решил перейти на электроотопление. Дело здесь не в экономии, а в том, что трудно уже носить ежедневно дрова из сарая.

— В соседней деревне Бродок есть газовый кооператив, и мы в ту строну тоже поглядывали, думали провести газовое отопление, — рассказывает Иосиф Иванович. — Но вступить в него дорого: в Бродке пять тысяч долларов это стоит. А если до нас газопровод дотянуть, то еще дороже получится. А тут вычитал про новый тариф на электроэнергию, специально для отопления. Ну уж я и загорелся идеей, начал интересоваться, как и что нужно.

Подключить электроотопление удалось не с первого раза. Дело в том, что электроподстанция в деревне старая.

— Делал все по инструкции «Белэнерго». Сначала обратился в сельсовет заявлением о выделении необходимой мощности. Ее рассчитал так: 3 кВт нужны на освещение и бытовые приборы, 1,5 кВт — на бойлер горячей воды и 5,4 кВт — на электроотопление, всего 10 кВт. Но с первого раза не получилось: сначала заявление «затерялось» в сельсовете, потом его завернули электросети — мол, не хватает мощностей. Еле выбил эти 10 киловатт! Только после ходатайства Белорусского общества слепых (Иосиф Иванович и его супруга инвалиды по зрению. — Прим. tut.by) мне позвонили из электросетей, сказали подъехать с документами. Там мне выдали техусловия на подключение. С ними обратился в «Одно окно» и там изготовили и проект, и паспорт — в общем, все необходимые документы.

Сначала хозяин дома думал установить электрокотел. Но, прикинув объем монтажных работ, отказался от этой идеи в пользу электрообогревателей, чтобы можно было просто повесить радиатор на стену и подключить к сети. Таких устройств в интернете сейчас очень много — китайские, белорусские, российские, украинские. Еще больше выбор по мощности и по стоимости. Иосиф Иванович остановился на настенных инфракрасных обогревателях.

Сразу предупредим читателей: инфракрасные обогреватели не стоит ассоциировать с устаревшими моделями, в которых нагревательный элемент располагается в стеклянной колбе. Такие еще есть в продаже, но для отопления жилых помещений не используются. Они нужны, например, на открытых террасах кафе, чтобы эффективно согревать посетителей. Их проблема в том, что они потребляют большое количество электроэнергии, но тепло от них «жесткое» и направленное: в зоне его действия может быть очень жарко, а за его пределами — холодно.

Современные инфракрасные обогреватели представляют собой панели разных размеров толщиной до 13 миллиметров. В основу работы заложен принцип прямого нагрева помещения: длинноволновые тепловые лучи падают на поверхность стен, пола, различных предметов и постепенно прогревают их. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух.

Иосиф Иванович купил одну из разновидностей ИК-обогревателей — панели с нагревательным элементом, который находится внутри теплонакопителя (проще говоря, камень-монолит). Панель нагревается до рабочей температуры минут за 15−20, а потом медленно остывает после отключения питания. Также есть устройства без накопителя. Их преимущество — быстрый нагрев. Правда, они так же быстро остывают.

В режиме нагрева температура поверхности панели не превышает 85 градусов. Высокую эффективность инфракрасных обогревателей обеспечивает цельный металлический корпус и теплонакопитель. Всего в доме установлено шесть панелей по 700 Вт и терморегуляторы. Это обошлось примерно в 2,2 тысячи белорусских рублей.

Раньше к старому электросчетчику в доме шла воздушная электролиния. Ее обрезали, и от столба к новому электрощиту на улице кабель уже идет под землей. В электрощите — два электронных счетчика, от них в дом (в траншее) идет два кабеля: один на отопление и подогрев горячей воды, второй — на освещение.

— В РЭСе я нашел электрика, который протянул по дому кабель и подключил панели и терморегуляторы. Когда было все готово, приехала комиссия и все проверила. После этого выдали мне паспорт подключения электроустановок. Последними приехали люди из «Энергонадзора», проверили места подключения панелей и бойлера и опломбировали их, подписали два абонентских договора. И все, с 11 октября топимся электричеством.

Вся процедура подключения с монтажом оборудования, услугами электрика и покупкой кабелей, металлорукавов счетчиков обошлись в 3000 рублей.

По словам Иосифа Ивановича, теперь в доме стало жить комфортней: температура поддерживается постоянная, все помещения прогреваются равномерно.

— Раньше моя теща жаловалась, что у нее ноги мерзнут в доме — пол был холодный. А эти панели распределяют тепло так, что можно ходить без тапочек — все поверхности вокруг них теплые.

И в самом деле, на расстоянии около двух метров от панели мы ощущали теплое излучение.

К каждой панели подходит кабель в металлорукаве, место подключения прибора опломбировано — подключить к дешевой электроэнергии бытовые приборы не получится. Так как дом старый, деревянный, все провода к отопительным панелям проведены открытым способом в металлорукавах. Чтобы они были не так заметны, супруга оклеила их в цвет обоев.

За месяц на обогрев и подогрев воды в бойлере электричеством счетчик показал 980 кВт. Первый платеж по тарифу 0,035 рублей за 1 кВт∙ч составил 32 рубля 83 копейки.

— Обычно на отопительный сезон — на 7 месяцев, — я закупаю две машины дров за 600 рублей. То есть отопление дровами мне обходится 85 рублей в месяц. И я не думаю, что электричество выйдет дороже. А уж про комфорт и говорить нечего: дрова ведь еще сложить нужно, а потом в любую непогоду каждый день носить в дом, топить печки.