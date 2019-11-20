На море осенью: названы варианты дешевого отдыха 20.11.2019, 9:13

Ехать на машине или покупать «горящие путевки»?

Редакция 24 Канала поделилась секретами, как спланировать отдых на море этой осенью.

Машиной

Если у вас ограниченный бюджет – обратите внимание на зарубежные курорты, к которым можно легко добраться наземным транспортом. Автобусные туры или машина значительно удешевят поездку. Особенно, если в машине будет не двое пассажиров, а хотя бы четверо.

Погодные условия позволяют отдыхать в Болгарии, Хорватии и Черногории. Две последние страны довольно дорогие для украинского туриста в высокий сезон, потому бархатный сезон – отличный шанс насладиться местными красотами и сэкономить!

В эти страны можно конечно брать туры. Но мы советуем вам самостоятельно забронировать жилье, например коттедж на компанию. Готовить есть можно как самим, так и ходить в местные ресторанчики. Гастротуризм: что может быть лучше?

Машиной можно добраться до Италии – например на Венецианскую Ривьеру. В сезон цены здесь кусаются, а вот в сентябре можно себе позволить. Это же касается Греции. Сюда ездят туристические автобусы, дорога нелегкая, но экономия существенная.

Жилье

Забронировать жилье можно с помощью Booking.com или же Airbnb. Выбирайте жилье с отзывами, так вы поймете какого оно качества. В системах бронирования есть специальные фильтры, с их помощью вы сможете найти вариант вам по карману.

На Airbnb действует специальная система скидок. При первой регистрации вы получаете скидку, которую можно использовать на следующие бронирования. Скидку можно получить, если пригласите зарегистрироваться своих друзей. Кроме скидок за приглашение друзей, Airbnb имеет специальные промокоды, которые дадут вам гарантированную скидку.

Горящие путевки

Если вы сторонник "все включено", но хотите сэкономить – горящие путевки ваше все! Турция, Египет, Тунис – отдыхать здесь осенью просто невероятно. Людей меньше, жара умеренная. А горящие путевки (купленные за несколько часов до вылета) позволят отдохнуть довольно бюджетно. Вы можете обратиться непосредственно в туристическое агентство или самостоятельно мониторить предложения. Не забудьте почитать отзывы об отеле на Booking.com, чтобы потом не разочаровываться.

Еще один вариант поехать в эти страны и сэкономить – раннее бронирование. Если вы планируете отпуск за 1,5-2 месяца, оплатите тур уже и получите серьезную скидку.