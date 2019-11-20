СМИ Китая: Упадок России неизбежен, и даже Путин не спасет 6 20.11.2019, 9:28

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Для этого есть, как минимум, пять причин.

Недавно в международном сообществе стали широко распространяться вести о том, что Путин ищет преемника, и для него даже подготовлен целый список претендентов. Но бодрый и энергичный не по годам Владимир Путин не дал ясно понять, хочет ли он уступить дорогу молодым. Бог дал Путину 20 лет на управление страной, но кажется, что за это время он нисколько не постарел, пишет китайское издание Sohu (перевод — inosmi.ru).

Несмотря на его не совсем выполненное обещание — «дайте мне 20 лет, и я верну вам сильную Россию» — ситуация в России сильно изменилась по сравнению с ельцинским периодом.

Но кем бы ни считал себя Путин, его «успех» коренится в увядающей России. Именно такая Россия дает ему возможность «блеснуть» своими навыками.

Поэтому «спасающий» Россию Путин не обладает достаточной энергией для полной модернизации России. Хотя она и добилась прогресса под его руководством, это не означает, что она встала на ноги.

В действительности из-за различных закоренелых социальных проблем Россия все больше отдаляется от бывшей сверхдержавы — Советского Союза. Даже экономическое развитие здесь не поможет.

Есть несколько причин этого затруднительного положения.

Первая — глубоко укоренившаяся сталинская модель.

Будучи наследницей Советского Союза, Россия, естественно, является «основным выгодоприобретателем» от сталинской модели, которая глубоко укоренилась в истории и не может быть легко устранена распадом Советского Союза.

Из-за классовой борьбы, вызванной сталинским «посредничеством» и культивированием привилегированного класса, после распада СССР во главе России все еще стояла группа «слуг», включая Бориса Ельцина.

Когда все лидеры страны обладают заурядными способностями, ее судьба очевидна. Путин как лучший в этой группе посредственных людей, действительно, выделялся и превосходил их своими способностями.

Вторая причина — олигархия.

Распад Советского Союза для народа — это только смена названия страны, а для привилегированного класса это действительно было облегчением. С тех пор они уже не боятся быть ликвидированными народом, поэтому люди привилегированного класса, как ударная сила развалившегося Советского Союза, превратились в «новых русских».

Поскольку такие люди обладают большей частью власти и ресурсов страны, они, естественно, стали влиятельными олигархами.

Для укрепления своей власти Ельцин без колебаний заключил политическую сделку с олигархами так, что они могли полностью контролировать Россию. Хотя Путин и подавляет непослушных олигархов, трудно повлиять на тех, кто обладает слишком большой властью.

Третья причина — огромные пробелы в экономической модели.

Распад Советского Союза — самое трагическое событие в российской истории, потому что это не только заставило Россию лишиться великой Родины, но и потерять прочный фундамент для возрождения, то есть сильную и целостную промышленную систему.

Из-за разграбления капитала Западом и деятельности группы олигархов российская промышленная система получила непоправимую травму, из-за которой Россия, чтобы заработать на жизнь, может только продавать ресурсы и зависеть от международного рынка.

Из-за единой экономической структуры развитие российской экономики всегда было слабым и неустойчивым, высокий уровень безработицы еще больше привел к потерям среди населения.

Следующая причина — сокращение численности населения.

Население является важной основой для возрождения и подъема страны, но Россия теряет эту основу.

Из-за холодного климата вкупе с распадом Советского Союза Россия потеряла большое количество населения и пригодной для жизни территории, население страны значительно сократилось.

По причине долгосрочного экономического застоя большое количество россиян решают иммигрировать в Западную Европу или Китай, что приводит к постоянному сокращению населения страны. Высокий уровень безработицы также толкает все больше людей в пропасть пьянства, поэтому в России наблюдается ужасный отрицательный прирост населения.

С точки зрения нынешнего полумертвого состояния российской экономики, тенденция сокращения численности населения в краткосрочной перспективе существенно не изменится из-за поддержки демографической политики России.

Наконец, неблагоприятная международная обстановка.

Экономический спад России во многом обусловлен действием западных стран.

Помимо разграбления страны после распада Советского Союза, западные страны во главе с Соединенными Штатами на протяжении длительного времени держали Россию в кольце, что также привело к стагнации российской экономики.

В условиях яростной провокации западных стран все, что может сделать Путин, — это дать отпор. Но такие действия мало влияют на национальное развитие России, по-прежнему трудно вывести страну из упадка.

Поэтому, несмотря на определенные успехи Путина, упадок России неизбежен. Тот факт, уйдет Путин или нет, только изменит скорость этого упадка, но он не в силах коренным образом повлиять на сложившуюся ситуацию.