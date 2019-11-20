закрыть
20 ноября 2019, среда, 10:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

«Заставить власть исполнить волю грузинского народа»

  • 20.11.2019, 9:49
«Заставить власть исполнить волю грузинского народа»
ФОТО: ВЛАДИМИР УМИКАШВИЛИ

Оппозиция в Грузии озвучила план действий.

«25 ноября в Тбилиси планируется акция протеста, а 26 ноября — пикетирование парламента», — на митинге перед парламентом Грузии был объявлен план действий оппозиции и организаторов митинга, сообщает «Грузия онлайн».

Один из организаторов акции Шота Дигмелашвили, еще раз рассказал о требованиях и отметил, что пропорциональные выборы являются неизбежной необходимостью.

О планах оппозиции рассказал Георгий Гугава.

«Для меня большая честь от имени оппозиционного формата объявить сегодняшний согласованный план действий. В понедельник, в семь часов, мы соберемся на площади Республики, состоится масштабное шествие марш к Руставели и парламент снова будет пикетирован. Наши действия будут принципиальными, нерушимыми, конституционными, законными, в отличие от них. Мы заставим это правительство уйти после мирных, справедливых и пропорциональных выборов, олигархия должна закончиться в этой стране. В то же время, до понедельника будут проходить акции, пикетирования административных зданий, мы должны создать невыносимую обстановку, невыносимые условия, чтобы заставить власть исполнить волю грузинского народа и избавить эту страну от нынешней власти», — заявил Георгий Гугава, который добавил, что участники акции не дадут депутатам возможности провести сессию во вторник.


популярное за неделю

Мнение

Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь