«Заставить власть исполнить волю грузинского народа» 20.11.2019, 9:49

ФОТО: ВЛАДИМИР УМИКАШВИЛИ

Оппозиция в Грузии озвучила план действий.

«25 ноября в Тбилиси планируется акция протеста, а 26 ноября — пикетирование парламента», — на митинге перед парламентом Грузии был объявлен план действий оппозиции и организаторов митинга, сообщает «Грузия онлайн».

Один из организаторов акции Шота Дигмелашвили, еще раз рассказал о требованиях и отметил, что пропорциональные выборы являются неизбежной необходимостью.

О планах оппозиции рассказал Георгий Гугава.

«Для меня большая честь от имени оппозиционного формата объявить сегодняшний согласованный план действий. В понедельник, в семь часов, мы соберемся на площади Республики, состоится масштабное шествие марш к Руставели и парламент снова будет пикетирован. Наши действия будут принципиальными, нерушимыми, конституционными, законными, в отличие от них. Мы заставим это правительство уйти после мирных, справедливых и пропорциональных выборов, олигархия должна закончиться в этой стране. В то же время, до понедельника будут проходить акции, пикетирования административных зданий, мы должны создать невыносимую обстановку, невыносимые условия, чтобы заставить власть исполнить волю грузинского народа и избавить эту страну от нынешней власти», — заявил Георгий Гугава, который добавил, что участники акции не дадут депутатам возможности провести сессию во вторник.