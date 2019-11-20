Почему чехи все больше гордятся своей страной Максим Яремко, «Солидарность»

20.11.2019, 10:11

Есть чему учиться и с чего брать пример.

Гордость за свою родину – чувство приятное, но, увы, доступное не каждому. Трудно гордиться страной, где права и свободы попираются, выборы фальсифицируются, люди нищают из года в год и никак не защищены от произвола властей.

Однако есть на земле страны, жителям которых сказочно повезло – предметов для гордости там, хоть отбавляй. Чехия – одна из таких стран.

Как показал недавний опрос Центра исследований общественного мнения академии наук Чешской Республики, регулярно проводящийся с 2001 года, гордость чехов за свою страну достигла максимума за последние 14 лет: своим гражданством гордятся более половины чехов – 53%. В последний раз этот показатель достигал таких высот в 2005 году.

Но и это еще не все. Хотя в гордости за страну призналась лишь половина участников исследования, подавляющее большинство опрошенных все равно заявили, что не хотели бы жить в другой стране – 77% респондентов ответили, что для жизни предпочитают Чехию.

Впрочем, были и те, кто заявил, что испытывают стыд за чешское гражданство – таких оказалось 6%. Объяснение этому можно найти в неожиданном месте.

С 1 января 2014 года Чехия разрешила своим жителям иметь двойное гражданство, после чего страна испытала настоящее нашествие граждан РФ, автоматически превращающихся и в чешских граждан тоже. Большинство из них благополучно устроились на новом месте и не собираются возвращаться обратно, но при этом напропалую хают страну, оказавшую им доброжелательный прием.

Откройте большинство эмигрантских издание на русском языке, и вы найдете там потоки грязи, изливаемые на Чехию и чехов. Вполне возможно, что те мизерные 6%, которые «испытывают стыд» за чешское гражданство – представители именно этой категории граждан.

Возможно, подспудная зависть к чешскому благополучию, помноженная на имперские комплексы, и толкает выходцев из РФ к злословию в адрес этой страны, которая почти в 217 раз меньше России по площади, но зато в столько же раз благоприятнее для жизни.

Человеку здравомыслящему и адекватному есть, чем гордиться, будучи гражданином Чехии – и это не только знаменитое чешское пиво.

Чехия – одна из самых необычных европейских стран, таящая немало красот и приятных сюрпризов. Она славится изысканной атмосферой благородства и старины. Окруженные великолепной архитектурой и уникальными достопримечательностями, люди здесь словно погружаются в мир красочной сказки.

Уровень жизни в Чехии – один из самых высоких не только в Европе, но и в мире. В рейтинге общественного развития, ежегодно составляемого компанией Deloitte и организацией Social Progress Imperative, она находится на 24 месте по качеству уровня жизни среди 149 стран, у нее 84,36 балла из ста возможных – на два балла больше, чем у США.

А еще чехи – гордый, свободолюбивый народ. Они не боялись протестовать ни против нацистской оккупации в 1939 году, ни в 1989 году против коммунистического засилья. Большинство жителей Чехии придерживаются либеральных взглядов. Здесь совершенно безопасно и свободно чувствуют себя самые разные люди – верующие, и неверующие, христиане и мусульмане, чернокожие и азиаты, и даже выходцы из России, пусть они и хают эту страну. В международных рейтингах толерантности чехи уверенно входят в первую мировую десятку.

При этом Чехия – одна из самых безопасных европейских держав. Уровень преступности здесь крайне низок, вероятность стать жертвой ограбления или нападения на чешских улицах мизерна. Притом, что чешское законодательство на редкость терпимо к проституции и наркотикам, которые в иных странах мира, из-за жесткости применяемых к ним мер, становятся настоящими рассадниками криминала.

Образование в государственных вузах Чехии бесплатное для всех студентов младше 26 лет. Причем, по окончании вуза никто не заставляет выпускников отрабатывать по распределению. Ну, а дипломы чешских вузов признаются во всем мире.

В общем, есть, чему завидовать белой завистью. Но есть и чему учиться, с чего брать пример. Чтобы потом гордиться и своей родиной.

Максим Яремко, «Солидарность»