Армянское золото стало тестом для Пашиняна 1 20.11.2019, 10:31

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Фото: TASS

Как страну разделил спор вокруг крупного месторождения.

Золотые прииски под горой Амулсар должны были принести бюджету Армении сотни миллионов долларов в виде налогов. Однако амбициозный проект офшорной компании "Лидиан", который начали развивать еще при старой власти, вызвал масштабные протесты экологов и местных жителей, сообщает ВВС.

Теперь простого решения нет, и правительство Никола Пашиняна оказалось перед выбором между внутренним политическим кризисом или потерей крупного инвестора. В "Лидиан" говорят, что готовы судиться с Арменией.

Базирующаяся в Колорадо "Лидиан" (зарегистрирована на Джерси) нашла золото под горой Амулсар еще в 2006 году. Инвесторы рассчитывают на миллиардные прибыли.

Но экологи и местные жители боятся, что рудник создаст угрозу экосистеме крупнейшего в регионе пресного озера Севан и экономике курорта Джермук, известного поставками минеральной воды для Кремля.

Из-за протестов работа "Лидиан" парализована с прошлого лета, а в компании готовы судиться с Арменией.

Весной 2018 года правительство Сержа Саргсяна, давшее лицензию "Лидиан", ушло в отставку после массовых протестов.

Под лозунгами борьбы с коррупцией к власти пришли молодые оппозиционеры во главе с Николом Пашиняном, с подозрением смотревшие на контракты своих предшественников.

Фото: SERGEI BOBYLEV/TASS

Новая власть больше года разбиралась в споре вокруг месторождения. Когда осенью этого года Пашинян решил, что препятствий для работы рудника нет, было поздно: все дороги к Амулсару заблокировали местные жители и экологи, сумевшие мобилизовать широкую коалицию.

Против разработки месторождения выступают как леволиберальные круги, так и радикальные националисты. Им сочувствуют и некоторые чиновники в правительстве, и депутаты правящей фракции, несогласные с позицией премьера.

Спор осложняет и иностранное давление - дипломаты США и Великобритании поддерживают позицию "Лидиана".

Фото: KAREN MINASYAN/AFP VIA GETTY IMAGES

"Дальше так продолжаться не может, - сказал временный глава "Лидиан" Эдвард Селлерс Русской службе Би-би-си. - Если правительство не примет меры, компания не сможет привлечь финансирование и будет вынуждена либо продать бизнес, либо судиться. Мы бы не хотели ни того, ни другого. Но у нас может не оказаться другого выхода".

"Армения готова к любому развитию сценария, в том числе к возможному арбитражу", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

"Лидиан" была основана в середине 2000-х с видами на добычу золота в Турции, на Балканах и Южном Кавказе, однако Амулсар остался ее единственным действующим проектом.

В компании утверждают, что уже потратили больше 400 млн долларов на армянское месторождение. Ее долги превысили 360 млн долларов.

Возможен ли арбитраж?

У "Лидиан" сложная структура для компании, которая еще не приступила к основной деятельности - добыче и продаже золота. Кроме головной организации на Джерси и филиала в Армении, зарегистрированы дочерние компании в США, Англии, Канаде и на Британских Виргинских островах.

Фото: UK EMBASSY YEREVAN / FACEBOOK

Отделения в Канаде и Англии были зарегистрированы в августе 2018 года, с разницей в один день: 28 и 29 августа соответственно. Это произошло вскоре после того, как представители "Лидиан" впервые публично озвучили планы арбитражного разбирательства.

В июне 2018 года активисты заблокировали все дороги к Амулсару, и к августу стало ясно, что новая власть не готова разгонять их силой.

Когда в марте 2019 года компания официально уведомила правительство Армении о подготовке иска в международном арбитраже, она сделала это именно от лица канадского и английского филиалов.

Двусторонние инвестиционные договоры Великобритании, как правило, не распространяются на компании из ее заморских территорий, таких как Джерси, рассказал Александр Милнер, юрист лондонской Fountain Court Chambers.

На вопрос Би-би-си, были ли отделения открыты специально для того, чтобы судиться с Арменией, временный глава "Лидиан" Эдвард Селлерс ответил, что есть много причин, почему структуры в Лондоне и Торонто выгодны для компании, но он не может раскрывать деталей.

Иск от зарегистрированных после начала конфликта юридических лиц неизбежно столкнется с трудностями, по мнению Сергея Усоскина, эксперта по международному арбитражному праву и партнера фирмы Double Bridge Law.

Изменение корпоративной структуры в целях подачи в арбитраж может быть квалифицировано как злоупотребление правом (англ. abuse of process) и стать основанием для отказа в иске, считает Усоскин.

Преследование компаниями исков, зарегистрированных после возникновения спора, может сопровождаться рядом сложностей, включая прекращение разбирательства, что зависит от конкретных положений и обстоятельств в каждом деле, добавляет Анна Козьменко, партнер швейцарской юридической фирмы Schellenberg Wittmer.

Бесплодная гора

Амулсар переводится с армянского как "бесплодная гора". Она находится на исторических землях Сюника, где в средневековых университетах Гладзора и Татева монахи изучали Аристотеля, Платона, Фому Аквинского и Ибн Сину, а сюникские князья воевали с монгольскими, турецкими и персидскими завоевателями.

Фото: SERGEI MALGAVKO/TASS

После падения первой армянской республики в 1920 году Сюник некоторое время оставался последним оплотом противников большевизма.

В 2006 году "Лидиан" начала разведку Амулсара. Представители компании рассказывали, что собираются построить в Армении прииск мирового образца.

"Мы превращаем лосиное пастбище в золотое месторождение", - хвастался первый глава "Лидиана" Тимоти Кафлин.

Вскоре, однако, начались протесты экологов и местных жителей, обвинявших компанию в загрязнении местных водоемов и создании угрозы для озера Севан - крупнейшего пресного водоема Кавказа. Амулсар лежит вблизи от трех рек и двух искусственных озер, связанных с Севаном.

Жители прилегающих к Амулсару районов боятся, что регион станет непригодным для жизни. Как утверждает Эдгар Варданян, политолог из Еревана и главный редактор издания Detector.am, позиция местных жителей заключается в том, что их мнение проигнорировали, когда давали лицензию на разработку амулсарского рудника.

Неподалеку от Амулсара расположен Джермук - знаменитый спа-курорт и минеральный источник. Компания "Джермук" является официальным поставщиком минеральной воды для Кремля. Представители туристической отрасли города выступают против работы месторождения, о чем они сообщали в открытом письме к правительству.

"Люди годами инвестировали, строили рестораны и гостиницы. Если будет причинен вред экологии, рабочие будут увольняться, их будут сокращать, и правительство должно оценить эти риски", - рассказал Русской службе Би-би-си Нарек Мирзоян, директор центра развития туризма в Джермуке.

Фото: Getty Images

С июня 2018 года все дороги к месторождению заблокированы жителями Джермука, которые сумели полностью парализовать работу "Лидиана".

Временный глава компании Селлерс рассказал Русской службе Би-би-си, что, по его личному мнению, за блокадой могут стоять не местные жители, а либо международные экологические активисты, либо конкуренты по отрасли. Похожие обвинения недавно повторил и вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Опрошенные Би-би-си эксперты говорят, что, хотя конкуренты могли поспособствовать протестам, главная инициатива принадлежит местным жителям и известным экологам.

"Никаких доказательств (вмешательства конкурентов) не существует, - говорит Варданян. - К тому же основные активисты - люди, известные обществу, прошедшие через множество протестных кампаний, живущие простой жизнью".

У экологов особенное беспокойство вызывают планы "Лидиана" использовать цианид натрия для выщелачивания золота.

Утечка цианида с золотого рудника в румынском Бая-Маре в 2000 году считается самой страшной экологической катастрофой в Европе после Чернобыля.

Она затронула жителей трех стран, а ядовитые вещества попали в Дунай и его приток Тису, убив сотни тонн рыбы и поставив под угрозу поставки воды для более чем 2,5 млн человек.

Сейчас использование цианида запрещено в Венгрии, Германии, Турции и Чехии, ряде штатов США и провинций Аргентины.

Фото: PRIMEMINISTER.AM

Из-за жалоб местных жителей в 2017 году "Лидиан" лишился одного из инвесторов - Международной финансовой корпорации (МФК, структура Всемирного банка), которая одно время владела 15% акций компании.

Джермукцы и активисты пожаловались в аппарат омбудсмена Всемирного банка в Нью-Йорке, что при оценке воздействия месторождения на город учитывались только экологические факторы, но не влияние на туристический бизнес спа-курорта.

Внутреннее расследование подтвердило эти предположения, а также заявления жителей деревни Гндеваз у подножия Амулсара.

В частности, в 2007-2013 годах МФК не получала от "Лидиан" достаточной информации об экологических и социальных рисках и не отправила в Армению специалиста для проверки, сообщалось в отчете аппарата омбудсмена.

После выхода расследования МФК вывела средства из проекта. Акции "Лидиан" она продала еще раньше.

Полмиллиарда в убытках

Хотя "Лидиан" еще не получила никакой прибыли, ключевые акционеры менялись несколько раз.

Сейчас компанией владеют инвестфонды и частные лица, из которых самыми крупными акционерами являются Resource Capital Fund (32%), Orion Capital Management (11%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В ЕБРР заявили, что проект соответствует международным нормам, стандартам банка и армянскому законодательству. В банке ожидают решения министерства окружающей среды Армении.

Фото: KAREN MINASYAN/AFP

Прочие держатели акций - юридические и физические лица из-за пределов Армении, по словам Селлерса. Инвестфонды Resource Capital Fund и Orion Capital Management не раскрывают, кто стоит за ними и кому реально принадлежат их акции в "Лидиан".

Компания уже потратила в Армении более 400 млн долларов, из них половину - на обустройство рудника и закупку машин и оборудования. Деньги в виде акционерного капитала и кредитов в основном предоставили два главных владельца, RCF и Orion.

"Более 400 млн долларов были вложены в проект. Люди попросят нас попытаться вернуть эти деньги, - говорит Селлерс. - И мы не сможем сказать "нет" и не попытаться взыскать более 400 млн долларов. Когда, где и на каком основании это случится - пока не ясно. Но компания готова пойти по такому пути, если нас вынудят".

Грязные пиар-трюки

Недоверие к "Лидиан" вызывают и скандалы, которые Брэдли Жардин, научный сотрудник Института Киссинджера при Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, охарактеризовал как "грязные пиар-трюки".

Местные журналисты уличили "Лидиан" в том, что компания привозила в Армению и приглашала на встречи с правительством экспертов, имеющих финансовые или родственные связи с ее руководством. Эти связи не раскрывались, а ученых представляли как независимых международных экспертов.

В октябре 2017 года в Ереване при участии "Лидиан" было запланировано выступление менеджера Аарона Стигса о безопасных и современных практиках горнодобывающей промышленности.

Для события была выбрана одна из самых престижных площадок - Американский университет в Армении, получающий поддержку от правительства США. Нигде не указывалось, что Стигс женат на дочке вице-президента "Лидиана" Боба Карро. После протестов эко-активистов событие было отменено.

В январе 2018 года представители компании пришли на встречу с министром экологии Армении в сопровождении Ларри Брекенриджа, который был представлен как "независимый международный эксперт".

Однако Брекенридж - старший инженер компании Global Resource Engineering, у которой "Лидиан" заказала как минимум три экологических отчета по Амулсару.

Тест для Пашиняна

Фото: PRIMEMINISTER.AM

Природа протеста - как экологическая, так и политическая: сомнения насчет Амулсара были тесно переплетены с недовольством прежним президентом Саргсяном.

В Армении многие уверены, что бывшие власти дали разрешение на разработку месторождения в рамках каких-то коррупционных схем, говорит политолог Варданян.

Многие активисты из числа тех, кто первыми откликнулся на призыв Пашиняна выходить на митинги в апреле 2018 года, выступают против разработки месторождения. Амулсар, по мнению Жардина из Института Киссинджера, стал тестом Пашиняна как прогрессивного политика и воплощением духа бархатной революции.

Сам Пашинян признавался, что не одобрил бы этот проект, если бы вопрос о концессии решался сейчас. Однако лицензия была выдана его предшественником, и правительство оказалось в тупике.

Тем более, что премьер обещал совершить и "экономическую революцию", а "Лидиан" обещает, что рудник за 11 лет эксплуатации принесет в бюджет больше 400 млн долларов через налоги и другие отчисления.

Пресс-секретарь премьера заявил, что сейчас правительство ждет результатов проверок в Амулсаре, которые проводятся инспекцией по охране природы.

Иностранное давление

Еще один фактор в сложном уравнении Амулсара - поддержка "Лидиан" со стороны посольств США и Великобритании.

"Я давно слежу за политикой США на постсоветском пространстве, и я был поражен откровенностью заявлений по данному вопросу", - рассказывает американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet.

Бывший посол США в Армении Ричард Миллс в прощальной речи в октябре 2018-го заявил, что блокировки дорог к Амулсару могут серьезно испортить привлекательность Армении для международных инвесторов.

Фото: SERGEI MALGAVKO/TASS

"Я знаю, что премьер-министр и его старшие советники понимают мое беспокойство и пытаются сбалансировать соперничающие интересы и найти решение, - заявил Миллс. - Я призываю их сделать это быстро и таким образом, который обеспечит, что будущее проекта будет решаться в рамках закона".

Публичные заявления американского посла - необычно резкие по сравнению с тем, что принято говорить в схожих обстоятельствах, считает Джошуа Кучера.

"С начала протестов против разработки Амулсара посольство США призывало все стороны избегать насилия и стремиться к решению в рамках закона. Мы надеемся, что правительство Армении и "Лидиан" изучат все возможные варианты для взаимно приемлемого, дружественного и скорейшего урегулирования", - ответила пресс-секретарь посольства США в Ереване в ответ на запрос Би-би-си.

О поддержке, которую Великобритания оказывает компании, свидетельствуют дипломатические документы.

Из переписки британских дипломатов в Армении и руководства "Лидиан" следует, что менеджмент годами тесно общался с посольством, совместно устраивая лекции, семинары и даже празднование дня рождения королевы.

Документы были опубликованы изданием OpenDemocracy, получившим доступ к переписке в рамках британского закона о свободе информации.

"Британские посольства помогают британским компаниям развивать бизнес по всему миру. В этом качестве британское посольство в Ереване сотрудничает с британскими компаниями, действующими на армянском рынке. Мы уважаем решение правительства Армении получить собственные гарантии относительно разработки Амулсара", - сообщило британское посольство в ответ на запрос Би-би-си.

Споры в правительстве

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Собеседники в парламенте и правительстве Армении рассказали Би-би-си, что принятие решения по Амулсару вызвало внутренние споры среди новой власти. Эти споры привели к серьезным противоречиям.

Группа депутатов, настроенных против эксплуатации рудника, поднимала эту тему на закрытых встречах правящей фракции "Мой шаг" с Пашиняном.

Во фракции принято спорить за закрытыми дверями, но публично выражать несогласие с линией правительства не поощряется. Голосует правящая фракция тоже единогласно.

На встрече фракции в разгар уличных протестов против "Лидиан" несогласные депутаты представили свои аргументы руководству фракции. У них возникло впечатление, что Пашинян их услышал.

Однако вскоре премьер вновь заявил, что законных оснований для препятствий работам на Амулсаре нет, и призвал местных жителей разблокировать дорогу к руднику. Те проигнорировали это требование.

Похмелье после эйфории

Смена власти породила оптимизм, но старые проблемы остались

Согласно последним оценкам "Лидиан", если блокада будет снята, к весне, когда сойдет снег, компания сможет возобновить строительство рудника, а первое золото получит в конце 2020 или начале 2021 года.

Фото: KAREN MINASYAN/AFP VIA GETTY IMAGES

На это потребуется еще примерно 150 млн долларов вложений и около 25 млн долларов оборотного капитала.

Если "Лидиан" не сможет продолжить работу, то репутации Армении среди международных инвесторов будет нанесен серьезный ущерб, считает глава компании Селлерс.

"Международное финансовое сообщество с тревогой следит за ситуацией. Люди качают головами", - говорит он.

Премьер-министр и его заместители разделяют это опасение и в публичных выступлениях ссылаются на угрозу арбитража и страх отпугнуть иностранных инвесторов.

А пока жители Джермука продолжают блокировать дороги к месторождению вопреки просьбе премьер-министра.

"Не исключено, что после очередного безуспешного призыва разблокировать дороги власти прибегнут к силовым действиям", - считает Варданян.

На вопрос Би-би-си, рассматривается ли вариант силового разгона, пресс-секретарь Пашиняна ответил, что правительство будет действовать в соответствии с конституцией, законодетельством и с учетом всех международных обязательств.

Каким бы ни был исход этого спора, "этическая дилемма Амулсара останется тяжелым похмельем от эйфории революции", считает Жардин из института Киссинджера.