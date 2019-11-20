закрыть
20 ноября 2019, среда, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

Армянское золото стало тестом для Пашиняна

1
  • 20.11.2019, 10:31
  • 1,634
Армянское золото стало тестом для Пашиняна
Фото: TASS

Как страну разделил спор вокруг крупного месторождения.

Золотые прииски под горой Амулсар должны были принести бюджету Армении сотни миллионов долларов в виде налогов. Однако амбициозный проект офшорной компании "Лидиан", который начали развивать еще при старой власти, вызвал масштабные протесты экологов и местных жителей, сообщает ВВС.

Теперь простого решения нет, и правительство Никола Пашиняна оказалось перед выбором между внутренним политическим кризисом или потерей крупного инвестора. В "Лидиан" говорят, что готовы судиться с Арменией.

Базирующаяся в Колорадо "Лидиан" (зарегистрирована на Джерси) нашла золото под горой Амулсар еще в 2006 году. Инвесторы рассчитывают на миллиардные прибыли.

Но экологи и местные жители боятся, что рудник создаст угрозу экосистеме крупнейшего в регионе пресного озера Севан и экономике курорта Джермук, известного поставками минеральной воды для Кремля.

Из-за протестов работа "Лидиан" парализована с прошлого лета, а в компании готовы судиться с Арменией.

Весной 2018 года правительство Сержа Саргсяна, давшее лицензию "Лидиан", ушло в отставку после массовых протестов.

Под лозунгами борьбы с коррупцией к власти пришли молодые оппозиционеры во главе с Николом Пашиняном, с подозрением смотревшие на контракты своих предшественников.

Фото: SERGEI BOBYLEV/TASS

Новая власть больше года разбиралась в споре вокруг месторождения. Когда осенью этого года Пашинян решил, что препятствий для работы рудника нет, было поздно: все дороги к Амулсару заблокировали местные жители и экологи, сумевшие мобилизовать широкую коалицию.

Против разработки месторождения выступают как леволиберальные круги, так и радикальные националисты. Им сочувствуют и некоторые чиновники в правительстве, и депутаты правящей фракции, несогласные с позицией премьера.

Спор осложняет и иностранное давление - дипломаты США и Великобритании поддерживают позицию "Лидиана".

Фото: KAREN MINASYAN/AFP VIA GETTY IMAGES

"Дальше так продолжаться не может, - сказал временный глава "Лидиан" Эдвард Селлерс Русской службе Би-би-си. - Если правительство не примет меры, компания не сможет привлечь финансирование и будет вынуждена либо продать бизнес, либо судиться. Мы бы не хотели ни того, ни другого. Но у нас может не оказаться другого выхода".

"Армения готова к любому развитию сценария, в том числе к возможному арбитражу", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

"Лидиан" была основана в середине 2000-х с видами на добычу золота в Турции, на Балканах и Южном Кавказе, однако Амулсар остался ее единственным действующим проектом.

В компании утверждают, что уже потратили больше 400 млн долларов на армянское месторождение. Ее долги превысили 360 млн долларов.

Возможен ли арбитраж?

У "Лидиан" сложная структура для компании, которая еще не приступила к основной деятельности - добыче и продаже золота. Кроме головной организации на Джерси и филиала в Армении, зарегистрированы дочерние компании в США, Англии, Канаде и на Британских Виргинских островах.

Фото: UK EMBASSY YEREVAN / FACEBOOK

Отделения в Канаде и Англии были зарегистрированы в августе 2018 года, с разницей в один день: 28 и 29 августа соответственно. Это произошло вскоре после того, как представители "Лидиан" впервые публично озвучили планы арбитражного разбирательства.

В июне 2018 года активисты заблокировали все дороги к Амулсару, и к августу стало ясно, что новая власть не готова разгонять их силой.

Когда в марте 2019 года компания официально уведомила правительство Армении о подготовке иска в международном арбитраже, она сделала это именно от лица канадского и английского филиалов.

Двусторонние инвестиционные договоры Великобритании, как правило, не распространяются на компании из ее заморских территорий, таких как Джерси, рассказал Александр Милнер, юрист лондонской Fountain Court Chambers.

На вопрос Би-би-си, были ли отделения открыты специально для того, чтобы судиться с Арменией, временный глава "Лидиан" Эдвард Селлерс ответил, что есть много причин, почему структуры в Лондоне и Торонто выгодны для компании, но он не может раскрывать деталей.

Иск от зарегистрированных после начала конфликта юридических лиц неизбежно столкнется с трудностями, по мнению Сергея Усоскина, эксперта по международному арбитражному праву и партнера фирмы Double Bridge Law.

Изменение корпоративной структуры в целях подачи в арбитраж может быть квалифицировано как злоупотребление правом (англ. abuse of process) и стать основанием для отказа в иске, считает Усоскин.

Преследование компаниями исков, зарегистрированных после возникновения спора, может сопровождаться рядом сложностей, включая прекращение разбирательства, что зависит от конкретных положений и обстоятельств в каждом деле, добавляет Анна Козьменко, партнер швейцарской юридической фирмы Schellenberg Wittmer.

Бесплодная гора

Амулсар переводится с армянского как "бесплодная гора". Она находится на исторических землях Сюника, где в средневековых университетах Гладзора и Татева монахи изучали Аристотеля, Платона, Фому Аквинского и Ибн Сину, а сюникские князья воевали с монгольскими, турецкими и персидскими завоевателями.

Фото: SERGEI MALGAVKO/TASS

После падения первой армянской республики в 1920 году Сюник некоторое время оставался последним оплотом противников большевизма.

В 2006 году "Лидиан" начала разведку Амулсара. Представители компании рассказывали, что собираются построить в Армении прииск мирового образца.

"Мы превращаем лосиное пастбище в золотое месторождение", - хвастался первый глава "Лидиана" Тимоти Кафлин.

Вскоре, однако, начались протесты экологов и местных жителей, обвинявших компанию в загрязнении местных водоемов и создании угрозы для озера Севан - крупнейшего пресного водоема Кавказа. Амулсар лежит вблизи от трех рек и двух искусственных озер, связанных с Севаном.

Жители прилегающих к Амулсару районов боятся, что регион станет непригодным для жизни. Как утверждает Эдгар Варданян, политолог из Еревана и главный редактор издания Detector.am, позиция местных жителей заключается в том, что их мнение проигнорировали, когда давали лицензию на разработку амулсарского рудника.

Неподалеку от Амулсара расположен Джермук - знаменитый спа-курорт и минеральный источник. Компания "Джермук" является официальным поставщиком минеральной воды для Кремля. Представители туристической отрасли города выступают против работы месторождения, о чем они сообщали в открытом письме к правительству.

"Люди годами инвестировали, строили рестораны и гостиницы. Если будет причинен вред экологии, рабочие будут увольняться, их будут сокращать, и правительство должно оценить эти риски", - рассказал Русской службе Би-би-си Нарек Мирзоян, директор центра развития туризма в Джермуке.

Фото: Getty Images

С июня 2018 года все дороги к месторождению заблокированы жителями Джермука, которые сумели полностью парализовать работу "Лидиана".

Временный глава компании Селлерс рассказал Русской службе Би-би-си, что, по его личному мнению, за блокадой могут стоять не местные жители, а либо международные экологические активисты, либо конкуренты по отрасли. Похожие обвинения недавно повторил и вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Опрошенные Би-би-си эксперты говорят, что, хотя конкуренты могли поспособствовать протестам, главная инициатива принадлежит местным жителям и известным экологам.

"Никаких доказательств (вмешательства конкурентов) не существует, - говорит Варданян. - К тому же основные активисты - люди, известные обществу, прошедшие через множество протестных кампаний, живущие простой жизнью".

У экологов особенное беспокойство вызывают планы "Лидиана" использовать цианид натрия для выщелачивания золота.

Утечка цианида с золотого рудника в румынском Бая-Маре в 2000 году считается самой страшной экологической катастрофой в Европе после Чернобыля.

Она затронула жителей трех стран, а ядовитые вещества попали в Дунай и его приток Тису, убив сотни тонн рыбы и поставив под угрозу поставки воды для более чем 2,5 млн человек.

Сейчас использование цианида запрещено в Венгрии, Германии, Турции и Чехии, ряде штатов США и провинций Аргентины.

Фото: PRIMEMINISTER.AM

Из-за жалоб местных жителей в 2017 году "Лидиан" лишился одного из инвесторов - Международной финансовой корпорации (МФК, структура Всемирного банка), которая одно время владела 15% акций компании.

Джермукцы и активисты пожаловались в аппарат омбудсмена Всемирного банка в Нью-Йорке, что при оценке воздействия месторождения на город учитывались только экологические факторы, но не влияние на туристический бизнес спа-курорта.

Внутреннее расследование подтвердило эти предположения, а также заявления жителей деревни Гндеваз у подножия Амулсара.

В частности, в 2007-2013 годах МФК не получала от "Лидиан" достаточной информации об экологических и социальных рисках и не отправила в Армению специалиста для проверки, сообщалось в отчете аппарата омбудсмена.

После выхода расследования МФК вывела средства из проекта. Акции "Лидиан" она продала еще раньше.

Полмиллиарда в убытках

Хотя "Лидиан" еще не получила никакой прибыли, ключевые акционеры менялись несколько раз.

Сейчас компанией владеют инвестфонды и частные лица, из которых самыми крупными акционерами являются Resource Capital Fund (32%), Orion Capital Management (11%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В ЕБРР заявили, что проект соответствует международным нормам, стандартам банка и армянскому законодательству. В банке ожидают решения министерства окружающей среды Армении.

Фото: KAREN MINASYAN/AFP

Прочие держатели акций - юридические и физические лица из-за пределов Армении, по словам Селлерса. Инвестфонды Resource Capital Fund и Orion Capital Management не раскрывают, кто стоит за ними и кому реально принадлежат их акции в "Лидиан".

Компания уже потратила в Армении более 400 млн долларов, из них половину - на обустройство рудника и закупку машин и оборудования. Деньги в виде акционерного капитала и кредитов в основном предоставили два главных владельца, RCF и Orion.

"Более 400 млн долларов были вложены в проект. Люди попросят нас попытаться вернуть эти деньги, - говорит Селлерс. - И мы не сможем сказать "нет" и не попытаться взыскать более 400 млн долларов. Когда, где и на каком основании это случится - пока не ясно. Но компания готова пойти по такому пути, если нас вынудят".

Грязные пиар-трюки

Недоверие к "Лидиан" вызывают и скандалы, которые Брэдли Жардин, научный сотрудник Института Киссинджера при Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, охарактеризовал как "грязные пиар-трюки".

Местные журналисты уличили "Лидиан" в том, что компания привозила в Армению и приглашала на встречи с правительством экспертов, имеющих финансовые или родственные связи с ее руководством. Эти связи не раскрывались, а ученых представляли как независимых международных экспертов.

В октябре 2017 года в Ереване при участии "Лидиан" было запланировано выступление менеджера Аарона Стигса о безопасных и современных практиках горнодобывающей промышленности.

Для события была выбрана одна из самых престижных площадок - Американский университет в Армении, получающий поддержку от правительства США. Нигде не указывалось, что Стигс женат на дочке вице-президента "Лидиана" Боба Карро. После протестов эко-активистов событие было отменено.

В январе 2018 года представители компании пришли на встречу с министром экологии Армении в сопровождении Ларри Брекенриджа, который был представлен как "независимый международный эксперт".

Однако Брекенридж - старший инженер компании Global Resource Engineering, у которой "Лидиан" заказала как минимум три экологических отчета по Амулсару.

Тест для Пашиняна

Фото: PRIMEMINISTER.AM

Природа протеста - как экологическая, так и политическая: сомнения насчет Амулсара были тесно переплетены с недовольством прежним президентом Саргсяном.

В Армении многие уверены, что бывшие власти дали разрешение на разработку месторождения в рамках каких-то коррупционных схем, говорит политолог Варданян.

Многие активисты из числа тех, кто первыми откликнулся на призыв Пашиняна выходить на митинги в апреле 2018 года, выступают против разработки месторождения. Амулсар, по мнению Жардина из Института Киссинджера, стал тестом Пашиняна как прогрессивного политика и воплощением духа бархатной революции.

Сам Пашинян признавался, что не одобрил бы этот проект, если бы вопрос о концессии решался сейчас. Однако лицензия была выдана его предшественником, и правительство оказалось в тупике.

Тем более, что премьер обещал совершить и "экономическую революцию", а "Лидиан" обещает, что рудник за 11 лет эксплуатации принесет в бюджет больше 400 млн долларов через налоги и другие отчисления.

Пресс-секретарь премьера заявил, что сейчас правительство ждет результатов проверок в Амулсаре, которые проводятся инспекцией по охране природы.

Иностранное давление

Еще один фактор в сложном уравнении Амулсара - поддержка "Лидиан" со стороны посольств США и Великобритании.

"Я давно слежу за политикой США на постсоветском пространстве, и я был поражен откровенностью заявлений по данному вопросу", - рассказывает американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet.

Бывший посол США в Армении Ричард Миллс в прощальной речи в октябре 2018-го заявил, что блокировки дорог к Амулсару могут серьезно испортить привлекательность Армении для международных инвесторов.

Фото: SERGEI MALGAVKO/TASS

"Я знаю, что премьер-министр и его старшие советники понимают мое беспокойство и пытаются сбалансировать соперничающие интересы и найти решение, - заявил Миллс. - Я призываю их сделать это быстро и таким образом, который обеспечит, что будущее проекта будет решаться в рамках закона".

Публичные заявления американского посла - необычно резкие по сравнению с тем, что принято говорить в схожих обстоятельствах, считает Джошуа Кучера.

"С начала протестов против разработки Амулсара посольство США призывало все стороны избегать насилия и стремиться к решению в рамках закона. Мы надеемся, что правительство Армении и "Лидиан" изучат все возможные варианты для взаимно приемлемого, дружественного и скорейшего урегулирования", - ответила пресс-секретарь посольства США в Ереване в ответ на запрос Би-би-си.

О поддержке, которую Великобритания оказывает компании, свидетельствуют дипломатические документы.

Из переписки британских дипломатов в Армении и руководства "Лидиан" следует, что менеджмент годами тесно общался с посольством, совместно устраивая лекции, семинары и даже празднование дня рождения королевы.

Документы были опубликованы изданием OpenDemocracy, получившим доступ к переписке в рамках британского закона о свободе информации.

"Британские посольства помогают британским компаниям развивать бизнес по всему миру. В этом качестве британское посольство в Ереване сотрудничает с британскими компаниями, действующими на армянском рынке. Мы уважаем решение правительства Армении получить собственные гарантии относительно разработки Амулсара", - сообщило британское посольство в ответ на запрос Би-би-си.

Споры в правительстве

Фото: KAREN MINASYAN/AFP VIA GETTY IMAGES

Собеседники в парламенте и правительстве Армении рассказали Би-би-си, что принятие решения по Амулсару вызвало внутренние споры среди новой власти. Эти споры привели к серьезным противоречиям.

Группа депутатов, настроенных против эксплуатации рудника, поднимала эту тему на закрытых встречах правящей фракции "Мой шаг" с Пашиняном.

Во фракции принято спорить за закрытыми дверями, но публично выражать несогласие с линией правительства не поощряется. Голосует правящая фракция тоже единогласно.

На встрече фракции в разгар уличных протестов против "Лидиан" несогласные депутаты представили свои аргументы руководству фракции. У них возникло впечатление, что Пашинян их услышал.

Однако вскоре премьер вновь заявил, что законных оснований для препятствий работам на Амулсаре нет, и призвал местных жителей разблокировать дорогу к руднику. Те проигнорировали это требование.

Похмелье после эйфории

Смена власти породила оптимизм, но старые проблемы остались

Согласно последним оценкам "Лидиан", если блокада будет снята, к весне, когда сойдет снег, компания сможет возобновить строительство рудника, а первое золото получит в конце 2020 или начале 2021 года.

Фото: KAREN MINASYAN/AFP VIA GETTY IMAGES

На это потребуется еще примерно 150 млн долларов вложений и около 25 млн долларов оборотного капитала.

Если "Лидиан" не сможет продолжить работу, то репутации Армении среди международных инвесторов будет нанесен серьезный ущерб, считает глава компании Селлерс.

"Международное финансовое сообщество с тревогой следит за ситуацией. Люди качают головами", - говорит он.

Премьер-министр и его заместители разделяют это опасение и в публичных выступлениях ссылаются на угрозу арбитража и страх отпугнуть иностранных инвесторов.

А пока жители Джермука продолжают блокировать дороги к месторождению вопреки просьбе премьер-министра.

"Не исключено, что после очередного безуспешного призыва разблокировать дороги власти прибегнут к силовым действиям", - считает Варданян.

На вопрос Би-би-си, рассматривается ли вариант силового разгона, пресс-секретарь Пашиняна ответил, что правительство будет действовать в соответствии с конституцией, законодетельством и с учетом всех международных обязательств.

Каким бы ни был исход этого спора, "этическая дилемма Амулсара останется тяжелым похмельем от эйфории революции", считает Жардин из института Киссинджера.


популярное за неделю

Мнение

Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь