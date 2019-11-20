Активист нашел ахиллесову пяту фальсификаторов «выборов» 20.11.2019, 11:23

1,722

иллюстрационное фото «Минск-Новости»

Чего боятся больше всего все эти тетушки с начесами?

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов:

«Пришел в Колосовскую избирательную комиссию №106.

Спрашиваю: «Скажите, как может быть избран депутат, если явки на округе по подсчету моих наблюдателей не было. Она составила 42%».

Немая сцена. Только руками развела член комиссии.

Говорю ей, что со своей стороны гарантирую, что списки членов участковых и окружных избирательных комиссий Коласовского избирательного округа №106 будут переданы в европейские посольства с просьбой не выдавать вам шенгенские визы.

И тут я понял, что нашел ахиллесову пяту всех этих тетушек с начесом, неадекватных, наглых, дутых, гордых, якобы владетельных на своих квадратных метрах участках, однако настолько хилых и беспомощных, желающих ездить на шопинг в Вильнюс и Белосток, летать на отдых в Европу.

Аннулирование шенгенских виз и невыдача новых - адекватный шаг за их преступления».