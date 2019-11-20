Эксперт о вкладах в белорусских рублях: Особой веры руководству страны нет 3 20.11.2019, 12:29

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Белорусы рассматривают валюту в качестве защиты от девальвации рубля.

На прошедшей неделе появилась новость о том, что, согласно опросу, проведенного компанией «Сбербанк Управление Активами», белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений у жителей России. Однако в наших банках имеют вклады в белорусских рублях всего около 6,8 тыс. иностранцев. Что-то не так, пишет финансист Владимир Тарасов для «Белрынка».

Эти данные кажутся противоречащими друг другу, поэтому стоит разобраться, то ли белорусский рубль не так уж и популярен, как показал опрос в РФ, то ли где-то в статистике затерялось множество россиян, владеющих белорусскими рублями.

Иностранные вкладчики банков Беларуси богаче белорусских

Опрос показал, что 94% жителей России, которые имеют сбережения, хранят деньги в российских рублях. Кроме того, 11% делают сбережения в долларах, а 9% – в евро. Остальные валюты имеют только 3% россиян. Данных о хранении средств в белорусских рублях в процессе опроса получено не было, но стало известно, сколько жителей РФ рассматривают возможность вложения денег в инструменты, номинированные в белорусских рублях. Таким оказалось не так уж и мало – 0,5%. Если считать, что взрослых жителей России, способных, в принципе, делать сбережения, около 50 млн. человек, то получится впечатляющее число: 250 тысяч.

При этом довольно интересным оказалось распределение поклонников белорусского рубля. Больше всего их оказалось в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Белорусский рубль как возможный инструмент вложения ненамного обогнал юань, который считают привлекательным активом для сбережений 0,4% опрошенных жителей России.

Российские эксперты легко нашли объяснение удивительному интересу жителей России к белорусским рублям. Во-первых, это более высокая доходность по депозитам в белорусских банках, которая составляет 9-12,5% годовых, в то время как депозиты в российских рублях обеспечивают всего 6-8%. Кроме того, по корпоративным облигациям в белорусских рублях доходность бывает еще выше.

Во-вторых, это то, что вклады в белорусских банках застрахованы без ограничения по сумме, тогда как в России имеется ограничение.

Третьей причиной может быть стремление накопить средства, которые планируется потратить в Беларуси во время поездок туда. Эта причина может быть актуальной для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, жители которых имеют много контактов в Беларуси. Кроме того, там живет много белорусских граждан, которые приехали в РФ на заработки.

Все перечисленные выше мнения кажутся убедительными, но представляет интерес понять, какая часть жителей России имеет реальные сбережения в белорусских рублях, а не только думает о них.

Данные об этом можно найти в аналитическом обозрении Национального банка РБ «Обследование по реализации банковского принципа «Знай своего клиента (в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц)» за II квартал 2019 год.

Согласно этому исследованию, удельный вес средств вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных в белорусских банках вкладов на 1 июля 2019 года составил 97,9%, тогда как на долю вкладчиков-нерезидентов пришлось всего 2,1%.

При этом во втором квартале величина срочных вкладов нерезидентов не изменилась и составила 366 млн. рублей. Большую часть средств нерезиденты хранили в иностранных валютах (244 млн. рублей), а сумма вкладов в белорусских рублях составляла всего 122 млн. рублей. Таким образом, на рубли приходилась примерно третья часть вкладов нерезидентов. В то же время, жители Беларуси доверяли рублю в меньшей степени: они держали в рублях только 25,8% от всех своих сбережений, размещенных в банках, то есть четвертую часть.

Всего же у нерезидентов было открыто в белорусских банках, по данным на 1 июля текущего года, 12 287 счетов, причем их число за квартал выросло на 328. А количество счетов всех вкладчиков увеличилось на 12 615 и достигло 1 881 332 единиц.

Средняя сумма рублевого депозита в расчете на одного вкладчика-нерезидента составила 17,95 тыс. рублей, а валютного депозита – 14,14 тыс. долларов. Это намного больше, чем у граждан РБ, на которых в среднем приходилось 4,69 тыс. рублей в национальной валюте и 6,72 тыс. долларов в иностранных валютах.

Если сопоставить сумму рублевых средств нерезидентов в банках и величину одного рублевого вклада на нерезидента, то окажется, что на всю Беларусь насчитывалось всего примерно 6,8 тыс. рублевых депозитов нерезидентов. Даже если считать, что они все принадлежат россиянам, это крайне мало, особенно по сравнению с 250 тыс. потенциальных поклонников нашего рубля в России. Надо также иметь в виду, что российские банки не открывают депозиты в белорусских рублях, а белорусские банки средства на территории РФ не привлекают. То есть эти 6,8 депозитов – это все банковские сбережения всех иностранцев в белорусских рублях.

Таким образом, судя по данным Нацбанка, у нерезидентов, которые держат свои средства в белорусских банках, наблюдается больший интерес к депозитам в белорусских рублях, чем у граждан РБ, хотя все равно предпочтение они отдают иностранным валютам. Но самих подобных нерезидентов крайне мало.

Можно ожидать, что жителей России, которые имеют вклады в фунтах, швейцарских франках и юанях за рубежом, намного больше, чем владельцев белорусских рублей. То есть на самом деле белорусский рубль не является третьей по популярности валютой для сбережений у россиян. Она третья по абстрактному интересу к ней, а не по практическим действиям.

Это означает, что наши банки могли бы преуспеть, предложив депозиты в белорусских рублях на территории РФ, допустим, через дистанционные каналы обслуживания. В Беларусь же специально для открытия депозитов никто из России не поедет.

Депозиты подозрительно привлекательны

Проценты по рублевым вкладам в банках РБ действительно выглядят привлекательно. Так, в октябре текущего года средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года даже поднялась до 8,89% годовых с 8,79% в сентябре. В то же время, аналогичная ставка по депозитам на срок свыше года снизилась до 12,04% с 12,06% годовых.

По сравнению с началом года ставки по новым рублевым кредитам и депозитам населения незначительно снизились.

Национальный банк РБ специально поддерживает высокие ставки, чтобы увеличить привлекательность депозитов в белорусских рубля. С этой же целью он стимулирует снижение процентов по вкладам в иностранной валюте. Поэтому средняя ставка по новым депозитам населения в иностранной валюте на срок до 1 года в белорусских банках в октябре текущего года опустилась до 0,42% годовых с 0,59% в сентябре и 0,76% в январе. Аналогичная ставка по долгосрочным валютным депозитам упала до 1,53% с 1,72% в сентябре этого же года и 2,23% в январе.

Тем не менее, в октябре валютные депозиты в коммерческих банках не снизились, а возросли, что указывает на то, что многие жители РБ рассматривают валюту не как доходный актив, а как защитный – от возможной девальвации рубля. И особой веры руководству страны пока нет.

И, надо отметить, недоверие выглядит обоснованным. Так, по итогам января-октября текущего года ВВП Беларуси вырос всего на 1,1% (до 109,29 млрд. рублей), намного меньше, чем в среднем в мире и во многих развивающихся странах. При этом объем промышленного производства увеличился всего на 0,6%, более того, этот прирост, похоже, был отправлен на склад, так как запасы готовой продукции на складах выросли до 5,036 млрд. рублей с 4,28 млрд. рублей год назад. Есть какое-то несоответствие между состоянием экономики страны и ставками по рублевым депозитам: если экономика такая слабая, с чего депозиты такие доходные?