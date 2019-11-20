Белорусы — Анне Толчиковой: Девочка, держись! 5 20.11.2019, 12:43

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Анна Толчикова

Эмоциональное выступление наблюдательницы на «выборах» потрясло страну.

Белорусский интернет потрясло честное и эмоциональное выступление наблюдательницы на одном из минских избирательных участков Анны Толчиковой, которая опубликовала в «Фейсбуке» аудиозапись своего спора с членами избирательной комиссии, обратившись при этом к белорусам.

Также Анна Толчикова в отдельном видео эмоционально рассказала, посему она могла смириться с фальсификациями.

Читатели Charter97.org высказали свою поддержку смелой девушке:

«Какая умница! Если такую власть обидит, выйдут все на площадь. Спасибо, милая за смелость и честность! Позор властям и их крысятам!»

«Держись, Анна! Люди на твоей стороне!»

«Анечка, унучачка, дзякуй табе, няхай Бог дасць табе моцы, мы у (90 х такия были як ты) але нас было 13%, а Вас цяпер шмат, адсоткаў 60-70 змагайцеся и вылазьце з гэтай багны»

«Я просто восхищаюсь этой девушкой. Вот с такими можно смело идти в бой с этой дьявольщиной. Сохраняй, девушка, все эти записи. Это пригодится и очень скоро. Ну,что мужчины, есть среди нас такие, или все за плечи и юбки спрячемся вот таких девушек?»

«Аннушка спасибо тебе, побольше бы таких людей как ты, а не сплошь жулье на избирательных участках. Мне уже седьмой десяток, и я также в 2011 году на участке №6 города Ивацевичи был наблюдателем, и происходило там тоже самое, что у тебя, но нам надо серьезно готовится к 2020 году, искать побольше таких людей как ты. Спасибо еще раз, наша ты умница и красавица».

«Аня благодаря вам и вашей храбрости верю, что еще не все потеряно в этой стране»

«Аня, Вы большая умничка! Я горжусь такими молодыми и смелыми людьми. Дай бог Вам здоровья, силы духа, стоицизма. Я верю, с такой неравнодушной молодежью у нас, Граждан Беларуси, все получится. Мы будем жить в свободной стране. Удачи Вам».

«Умничка. Тебе жить в этой стране, если ваше поколение не изменит это все, то дальше менять вообще будет некому. Держись девочка».

«Анечка, правда за Вами. Спасибо за смелость. Такая хрупкая девочка дала отпор целой системе фальсификаторов. Будущее свободной Беларуси за такими как Вы!»

«Держись, красавица! Ты не одна, нас много. Очень много. Еще бы смелости нам. Но однажды этот гнойник прорвет, обязательно! Ты умница! Спасибо тебе!»

Многие называют девушку современной белорусской Жанной Д’Арк:

«А эта девушка боец! За такой Жанной Д’арк я пойду».

«Жанне Д’арк человеческое спасибо».

«Точно! Белорусская Жанна Д’арк! Все правильно сделала, мерзкая группа стервятников окружила и напала на честную девочку! А,если и оскорбила кого-то,то эти стервятники сами нарвались,а их главный стервятник сам оскорбляет всех людей. Слышь, Саша Шкловский, это тебе надо «голову отвернуть и руки повыворачивать».Твои слова - в твои уши».

Люди пишут, что готовы защищать Анну, если с ней что-то случится:

«Спасибо, тебе и твоим родителям, ГРАЖДАНКА АННА! Береги себя и дай знать если обидят!»

«Стану рядом. Прикрою».