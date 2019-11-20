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Правда о «выборах»
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«Выстрелил в себя и умер»: стали известны подробности о ЧП в Мозырском погранотряде

  • 20.11.2019, 13:26
  • 3,281
«Выстрелил в себя и умер»: стали известны подробности о ЧП в Мозырском погранотряде

Военнослужащий имел поощрения от командования части.

Телеграмм-канал «ЧП Беларусь» опубликовал подробности о самоубийстве солдата в Мозырском погранотряде:

«Солдат-срочник Мозырского пограничного отряда выстрелил в себя и умер.

Сегодня ночью в Мозырском погранотряде было обнаружено тело солдата-срочника с признаками суицида

— Ефрейтор срочной службы 1999 года рождения был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре месяце текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома, — сообщает ведомство. — Государственный пограничный комитет приносит свои соболезнования его родным и близким.

Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Беларуси, который устанавливает причины и обстоятельства трагедии».


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