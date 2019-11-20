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Правда о «выборах»
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Знаменитая гребчиха Карстен будет работать со сборной Беларуси

  • 20.11.2019, 13:32
Знаменитая гребчиха Карстен будет работать со сборной Беларуси
Екатерина Карстен

Двукратная олимпийская чемпионка возвращается в нашу страну.

Знаменитая белорусская гребчиха Екатерина Карстен, не так давно объявившая, что завершает карьеру, 3 января возвращается в Беларусь и будет работать в тренерском штабе сборной. Об этом сообщил корреспондент БГТРК Станислав Липский, пишет «Трибуна».

Екатерина Карстен первая двукратная олимпийская чемпионка (1996, 2000) в истории независимой Беларуси; обладательница пяти олимпийских медалей, 6-кратная чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009) в гребле в лодке-одиночке. Заслуженный мастер спорта СССР и Беларуси, первый в истории полный кавалер белорусского ордена Отечества.


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