Ученые записали «песню» магнитного поля Земли 20.11.2019, 13:38

Звуки из космоса опубликовали специалисты из Финляндии.

Проанализировав данные с космического аппарата Cluster Европейского космического агентства, исследователи смогли перевести волны, образованные в результате соприкосновения солнечных заряженных частиц с магнитным полем нашей планеты, в диапазон, который способно воспринять человеческое ухо, пишет «Вокруг света».

Именно так звучит магнитное поле Земли, когда на него воздействуют бури, происходящие на Солнце. Теперь ученые обнаружили, что буря на Солнце «глубоко модифицирует» пространство сразу за магнитным полем Земли. Это открытие поможет исследователям найти способы смягчить потенциальное разрушительное влияние бури.

Как известно, Солнце постоянно излучает поток заряженных частиц, который называют солнечным ветром. Земля защищена от него магнитным полем, которое не позволяет частицам проникать в атмосферу. Однако взрывы на поверхности звезды могут создать огромные облака заряженных частиц и радиации. Если они будут направлены к Земле, их удар может вывести из строя спутниковые системы, вызвать обесточивание и повлиять на системы GPS.

Считается, что мощная буря на Солнце может нанести человечеству убытки на триллионы долларов. Если ученые будут понимать, что именно происходит во время ударов солнечной бури, они смогут разработать более эффективные стратегии по смягчению её последствий.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Geophysical Research Letters», команда ученых во главе с Люсиль Турк из Университета Хельсинки использовала данные космической миссии Cluster.

Они обнаружили, что ее орбитальные аппараты в период с 2001 до 2005 года пережили шесть солнечных бурь и записали магнитные волны, образующиеся в турбулентной области пространства под названием «форшок» (foreshock), которая находится сразу за пределами магнитного поря Земли. Эти волны затем были переведены в частоты, которые способны воспринимать на слух люди. Таким образом и появилась причудливая «песня» магнитного поля Земли.