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Правда о «выборах»
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Командующий ВМС Украины о возвращенных кораблях: Россияне сняли даже плафоны, розетки и унитазы

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  • 20.11.2019, 13:56
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Командующий ВМС Украины о возвращенных кораблях: Россияне сняли даже плафоны, розетки и унитазы
Фото: Крым. Реалии

Корабли вернутся в страну примерно через 16 часов.

Возвращенные Россией корабли малые бронированные артиллерийские катера Никополь и Бердянск и буксир Яны Капу подходят к территориальным водам Украины, сообщает «Новое время».

Об этом в комментарии 4 каналу сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Он отметил, что подойдут корабли примерно через 16 часов.

«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», — заявил Воронченко.


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