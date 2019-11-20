Гондурас в центре Европы 3 20.11.2019, 14:06

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Александр Обухович

Похоже, у нас и в правительстве в основном МШПА.

Когда выйдет эта газета, выборы уже закончатся. Надеюсь. Еще одна волна пустопорожней суеты пройдет. Но все проблемы страны останутся. Теперь будем ждать 8 декабря, потом - выдвижения кандидатов в президенты, потом - выборов президента. Целый год уйдет на эту суету.

За год (между «парламентскими» и «президентскими» «выборами» — ред.) и долги наши возрастут, и конкуренты еще дальше уйдут, и еще больше народу уедет», — пишет Александр Обухович в статье на «БелГазете».

Существующие госпредприятия (из относительно успешных) технически отсталы и технологически с современными предприятиями несовместимы. Стратегический инвестор для них и существовать не может. Фондам, занимающимися портфельными инвестициями, просто-напросто запрещено инвестировать в предприятия с недостатком собственного капитала. А у нас недокапитализация почти у всех госпредприятий. Причем острый недостаток оборотного капитала перекрыт неиспользуемыми основными фондами (почему Белстат и думает, что капитала у предприятий достаточно).

Но это - для капитала со стороны. Внутри страны инвестиционного капитала в значимых для макроэкономики страны объемах просто нет. Недавно Евростат опубликовал данные по чистому богатству стран Европы. В Беларуси это богатство в 6 раз меньше, чем в любой из стран Балтии, в 50 раз меньше, чем в Чехии, и почти в 100 раз меньше, чем в Польше. О каких внутренних инвестициях можно вести речь?! К методике их расчетов есть вопросы, но ведь она была одна на всех.

Думаю, у нас возникла еще одна проблема. Я уже писал о случае, когда потенциальный инвестор на московской конференции, послонявшись и пообщавшись, заявил: «Тут у вас одни МШПА (менеджеры широкого профиля с английским языком). Они хорошо одеты, хорошо воспитаны. С ними приятно общаться. Но они ничего не умеют! Мне нужны инженеры и технологи…» И уехал.

Похоже, у нас и в правительстве, и среди экспертов тоже в основном МШПА, финансисты и экономисты. О том, как выстраивать производство, они разве что слышали. Да и среди производственников людей, имеющих опыт выстраивания производства, уже единицы: негде было этот опыт получить. А МШПА, финансисты и экономисты - не более чем обслуга выстраивания цепочек добавленной стоимости. Решать должны не они. В значительной степени именно поэтому у нас проваливается инвестпроект за инвестпроектом.

Еще на одном вопросе стоит остановиться: жесткость кредитной политики. Нацбанк считает это своим достижением. С одной стороны - возможно. По крайней мере, удалось существенно ограничить нерациональное расходование денег, снизить инфляцию. Но стоит отметить: это - в условиях стагнации экономики. По опыту других стран, эффективное развитие экономики идет при М1=ВВП. У нас - около 30%. Отсюда и неплатежи, и недокапитализация предприятий, и низкие зарплаты. Если будем пытаться выбраться из кризиса, нам потребуется и эмиссия, и механизм, отсекающий эмиссионные деньги от потребления. На потребление надо зарабатывать.

Проблем много, и проблемы тяжелейшие. Причем навалились все сразу. Но их надо решать. Придется - и ценой снижения уровня жизни населения. Если по-другому не сумеем. И времени на все это нет: если «белорусская модель» задержится еще на пять лет, изменения в экономике и структуре населения станут необратимыми. Получим Гондурас в центре Европы.