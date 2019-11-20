Вопросы затрат на БелАЭС уже сейчас вызывают истерику у Лукашенко 10 20.11.2019, 14:43

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Еще не достроенная станция разоряет Беларусь.

Фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти» открывает неизвестные факты и разоблачает ложь властей о БелАЭС.

Авторы фильма начинают с развенчивания «маленькой», но очень важной лжи — о реальной стоимости станции.

Электроэнергия от атомных станций якобы выгоднее и дешевле? Это — абсолютный миф! Мало того что ядерное электричество каждую секунду несет смертельную угрозу, оно еще и безумно дорогое. Например строительство атомной станции в соседнем литовском Висагинасе заморозили именно потому, что народ Литвы на референдуме сказал «нет», когда узнал, что за электроэнергию придется платить больше.

«Будете платить минимум 12 американских центов за киловатт энергии по счетчику в лучшем случае», — считает инженер-физик, эксперт Белорусской антиядерной кампании Андрей Ожаровский.

Учитывая нынешние белорусские тарифы, это минимум в 2,5 – 3 раза больше, чем сейчас. Вот такая «экономия» и «бережливость». К тому же Беларусь в очередной раз попадает в ловушку зависимости от восточного соседа: ведь, уран Лукашенко придется закупать в России.

«Причем если вы вспомните первое такое объяснение, которое Александр выдал…… обслуживать все это», — утверждает Андрей Ожаровский.

Станция в Островце строится российской госкорпорацией «Росатом» на российские же деньги. На это дело Лукашенко взял в долг у Путина рекордные 10 миллиардов долларов! Кто и как их будет отдавать?

Чтобы встроить атомную станцию в энергосистему страны ее нужно кардинально обновлять, а на это нужны еще миллиарды долларов. К тому же совершенно не понятно – куда девать излишки электроэнергии?! Соседние Литва, Польша, Украина и даже Россия уже заявили, что не будут покупать белорусское электричество. Все эти вопросы уже сейчас вызывают истерику у белорусского диктатора.

«Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстройархитектуры. А мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны», — признался как-то диктатор.