Скромный подарок мужа обернулся для американки неожиданным богатством 20.11.2019, 15:00

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Супруги признались, что такого мы не ожидали.

Житель американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

75-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что его супруга временно не способна выйти из дома. Он решил порадовать ее и купил несколько билетов мгновенной лотереи. Жена тут же проверила результаты розыгрышей через мобильное приложение.

В результате один из билетов, который обошелся супругу в 20 долларов, принес выигрыш в 50 тысяч долларов.

«Такого мы не ожидали», — признался американец. Он заключил, что часть выигранных денег пойдет на покрытие долгов, а остальную сумму супруги сберегут на будущее.