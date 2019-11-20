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Правда о «выборах»
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Скромный подарок мужа обернулся для американки неожиданным богатством

  • 20.11.2019, 15:00
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Скромный подарок мужа обернулся для американки неожиданным богатством

Супруги признались, что такого мы не ожидали.

Житель американского округа Монтгомери, штат Мэриленд, подарил жене выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

75-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что его супруга временно не способна выйти из дома. Он решил порадовать ее и купил несколько билетов мгновенной лотереи. Жена тут же проверила результаты розыгрышей через мобильное приложение.

В результате один из билетов, который обошелся супругу в 20 долларов, принес выигрыш в 50 тысяч долларов.

«Такого мы не ожидали», — признался американец. Он заключил, что часть выигранных денег пойдет на покрытие долгов, а остальную сумму супруги сберегут на будущее.


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