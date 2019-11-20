«Там есть студенты, ученик аптекаря, фельдшер» 20.11.2019, 15:45

Кем были соратники Кастуся Калиновского?

На «Белсате» появился медиапроект, посвященный повстанцам 1863 года, которых 22 ноября торжественно похоронят в Вильнюсе. О нем рассказывает интерактивной карты Юрий Высоцкий.

«Я не специалист в вопросах восстания, но скажу, что во время работы над этой картой я узнал гораздо больше, чем во время обучения в школе. Восстание связано обычно с Кастусем Калиновским, и все вокруг Калиновского вращается. А кто остальные люди? Кто эти повстанцы? Поэтому мы в редакции решили, что надо сделать такой точечный информационный проект, чтобы люди понимали, что Калиновский – не одна личность. С ним были сотни, тысячи людей, которые его поддерживали, пожертвовали свою жизнь. […]

Я был сильно удивлен, когда почитал биографии этих людей, потому что там есть и студенты, и ученик аптекаря, фельдшер, и бывшие военные, люди знатные и не очень, люди с происхождением или из бизнес-среды того времени. Возраст большинства этих людей – от 19 до 36 лет. Только два человека среднего возраста: 40 и 53 года», — рассказал Юрий Высоцкий.