Столтенберг: НАТО не допустит повторение «крымского сценария» 20.11.2019, 15:58

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Йенс Столтенберг

Фото: Photothek/Getty Images

Это ясный сигнал.

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью для испанской газете El País, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - заявил Столтенберг.

Он отметил, сотрудничество в рамках НАТО должно быть как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях. "Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - подчеркнул генсек.

По словам Столтенберга, ЕС не способен заменить НАТО.

"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу", - отметил он.