Сосланного в Могилев Русого наградили 4 20.11.2019, 16:08

Михаил Русый

Фото: onliner.by

Где логика?

Бывшего вице-премьера, а ныне помощника Лукашенко — инспектора по Могилевской области Михаила Русого наградили Почетной грамотой Совета министров. Это утверждено постановлением Совмина №773 от 18 ноября 2019 года, сообщает "Еврорадио".

Чиновника наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь и реализацию государственной политики".

Между тем, на нынешнюю должность Русый был сослан весной после того, как Александр Лукашенко приехал в Шкловский район и устроил "разнос в коровнике". Перед этим Русый занимал пост вице-премьера. Вместе с Русым Лукашенко сослал на Могилевскую экс-министра сельского хозяйства Леонида Зайца, которого назначил председателем Могилевского облисполкома.