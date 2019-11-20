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Правда о «выборах»
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Футболист «Энергетика»-БГУ заинтересовал ЦСКА

  • 20.11.2019, 16:12
Футболист «Энергетика»-БГУ заинтересовал ЦСКА

Илья Шкурин может пополнить ряды московской команды.

Белорусский форвард "Энергетика"-БГУ Илья Шкурин попал в сферу интересов московского ЦСКА, "Крыльев Советов" и Оренбурга", пишет "Прессбол".

Футболист может сменить клубную прописку уже в ходе зимнего окна. Трансфер Шкурина обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 млн евро. За игроком также следят европейские клубы, сообщает ФАН.

Ранее Шкуриным интересовался "Спартак", однако переговоров между сторонами не было.

В чемпионате Беларуси-2019 Шкурин провел 24 матча, забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.


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