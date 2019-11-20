NASA: На спутнике Юпитера есть вода 20.11.2019, 16:16

На Европу собираются отправить космическую миссию.

Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, подтвердила наличие водяного пара над поверхностью Европы — спутника Юпитера. «Хотя ученые еще не обнаружили жидкую воду напрямую, мы нашли лучшую вещь: воду в форме пара», — заявил ведущий исследователь и планетолог NASA Лукас Паганини, пишет «Вокруг света».

Вероятно, вода не замерзает благодаря горячему ядру Европы, разогретому гравитацией Юпитера.

Вывод о наличие водяного пара исследователи сделали на основе наблюдений, проведенных Обсерваторией WM Keck на Гавайях. Обсерватория использует спектрограф для определения химического состава атмосфер других небесных тел путем сканирования инфракрасного света, который они испускают или поглощают.

Чтобы получить более полную информацию, планируется направить к Европе специальную космическую миссию. Так, в 2023 году готовится запуск аппарата Europa Clipper. Он будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров и облетит вокруг спутника 45 раз, на высоте от 25 до 2700 километров.