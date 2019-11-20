В Беларуси курит около 30% населения 8 20.11.2019, 16:29

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Более 50% являются пассивными курильщиками.

21 ноября по инициативе Международного союза по борьбе с раком проводится День некурения.

В Беларуси курит 29,6% населения. Таков результат исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет (STEPS-исследования), сообщает Минздрав. При этом курильщиков из года в год становится меньше — на 12% с 2001 года, пишет tut.by.

Минздрав напоминает, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. В воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека и животных. Особенно страдают дети курящих родителей. Они подвержены различным инфекциям дыхательных путей, есть информация о повышенном риске возникновения лимфом у таких детей.

По данным социсследования, более 50% опрошенных приходится находиться рядом с курящими в различных местах (на остановках общественного транспорта, в организациях общественного питания, на работе, в гостях, дома, и т.д.), тем самым, выступая в роли пассивного курильщика.