Главные мифы и факты о повстанце Калиновском 20.11.2019, 17:20

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Фигура лидера восстания 1863 года стала по-настоящему легендарной.

Кастуся Калиновского казнили 155 лет назад, однако, память о нем живет и культивируется, а белорусы считают его главным национальным героем. Кем был лидер восстания, за что боролся и какими мифами обросла его личность – на простых примерах объясняет историк Алексей Кайрис, пишет «Белсат».

«Брошюра возмутительного содержания»

Лидера восстания при рождении назвали Викентий Константин Калиновский. В 1916 году историк Вацлав Ластовский в своей статье в газете Гоман назвал Калиновского Касцюком, а позже Кастусем.

Кастусь Калиновский и его соратники создали первую белорусскую независимую газету «Мужицкая правда», где поднимали проблемы в первую очередь белорусских крестьян и призывали их к радикальным действиям. Газета издавалась на белорусском языке, понятном белорусским крестьянам. Царская полиция в свою очередь окрестила газету «Брошюрами возмутительного содержания».

«Мужицкая правда №1»

Для крестьян в то время главным вопросом было благосостояние, однако, после отмены крепостного права в 1861 году их материальное положение резко ухудшается в связи обязательным выкупом земли у помещиков в рассрочку на 49 лет. Второй проблемой был религиозный аспект.

До 1839 года большинство белорусских крестьян были униатами, но после ликвидации Брестской церковной унии 1569 года большинство униатов насильно перевели в православие.

И хоть восстание не нашло массовой поддержки среди крестьянства и потерпело поражение, белорусы впервые заявили о готовности бороться за свою свободу.

Калиновский придумал Беларусь для белорусов

Кастусь Калиновский первым выдвинул идею о создании государства для белорусов. В тех реалиях создать полностью независимое государство было практически невозможно. Поэтому руководитель восстания предлагал на начальном этапе создать конфедерацию Польши и Беларуси на равных правах, с последующих провозглашением полной независимости Беларуси. Эта идея отражена даже в тайном пароле белорусских повстанцев:

— Кого любишь?

— Люблю Беларусь!

— Так взаимно!

Миф идеологов «русского мира»

Историки и идеологи «русского мира» постоянно приводят доводы о том, что Кастусь Калиновский призывал бороться с русским народом – «с москалями».

Руководитель восстания и вправду призывал выступить белорусов против «москалей», только этот термин в те временами применялся исключительно к царскому служащему: чиновнику, жандарму, военному.

«Москалями» называли и белорусов, которые служили на государственной службе. Восстание же было направлено, скорее, против монархии и за создание собственной государственности. Калиновский и его сторонники отлично понимали, что у российского крестьянства ситуация ничем не лучше, чем у белорусского. Был даже расчёт на то, что на территории России также вспыхнет восстание, а в своих показаниях после ареста Калиновский говорил, что не желает проливать братскую кровь.

Показания Викентия Константина «Кастуся» Калиновсого, где говорит о нежелании проливать братскую кровь. Источник фото – Литовский государственный исторический архив в г. Вильнюс

Предательство, честь и смертный приговор

Восстание под началом Калиновского началось в Варшаве 22 января 1863 года и позже перекинулось на белорусские земли. Однако оно не нашло широкой поддержки среди населения. Жестокие репрессии со стороны царской полиции и армии, аресты и смертные казни, ссылки в Сибирь и конфискации имущества не только у повстанцев, но и у сочувствующих восстанию, за год ликвидировали протестные настроения полностью.

Царская полиция схватила Кастуся Калиновского в Вильнюсе 29 января 1864 года на конспиративной квартире. Предал руководителя восстания близкий соратник Витольд Парфиянович, который позже сделал блестящую карьеру на государственной службе.

Калиновскому не раз предлагали выдать своих соратников в обмен на жизнь и возможность служить на благо империи, но он отказывался. Повстанца приговорили к смертной казни как политического преступника.

Однако генерал-губернатор Михаил Муравьёв по прозвищу Вешатель, присланный подавить восстание на территории Беларуси, лично приказал повесить Кастуся Калиновского. Понимая, что жить оставалось совсем недолго, Кастусь пишет завет белорусскому народу – «Письма из-под виселицы», где прощается с белорусами и даёт им наставление:

«Народ, только тогда ты заживёшь счастливо, когда москаля над тобой не будет!»

22 марта 1864 года, утром, Кастуся Калиновского доставили на казнь. Стоя на эшафоте он постоянно перебивал и делал замечания читающему приговор полицейскому. А когда тот назвал Кастуся дворянином, повстанец громко крикнул:

Национальный герой и символ свободы

155 лет прошло с момента казни Кастуся Калиновского. Из них последние сто лет повстанец вдохновляет белорусов на борьбу за свою независимость.

В 1916 году историк Вацлав Ластовский вводит образ руководителя восстания как главного национального героя для будущей Белорусской Народной Республики. Во время Второй мировой войны на беласточчине действовал партизанский отряд имени Калиновского. С начала 1990-х образ Кастуся Калиновского активно культивируется в культурной среде. Ему посвящают стихи, песни, рисуют картины. Уже почти 30 лет в конце октября белорусские активисты ездят в Свислочь на «фест повстанцев», посвященный памяти Калиновского и его соратников.

Участники фестиваля повстанцев, 27 октября 2019 года. Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

В 2006 году протестная акция в Минске против фальсификации выборов получила название «Площадь Калиновского».

А после жестких репрессий студентов, польское правительство создало программу имени Калиновского, по которой отчисленные студенты по политическим мотивациям могли поступить и продолжить своё обучение в польских учебных заведениях.

«Площадь Калиновского», 2006 год, Минск

В 2017 году во время раскопок на Замковой горе литовские археологи нашли останки руководителя восстания на белорусско-литовских землях Кастуся Калиновского и его соратников. 22 ноября останки повстанцев будут перезахоронены на Вильнюсском кладбище «Росы». Тысячи белорусов собираются приехать и отдать дань памяти борцам за независимость Беларуси.