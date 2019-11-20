Дмитрий Войтюшкевич устроит концерт ко Дню рождения Владимира Короткевича 20.11.2019, 18:05

Дмитрий Войтюшкевич

Певец приглашает на концерт 26 ноября в 19.00 во Дворце культуры «МАЗ».

На день рождения Владимира Короткевича певец Дмитрий Войтюшкевич устроит концерт, на котором прозвучат песни на стихи автора. Концерт пройдет во Дворце культуры «Маз» 26 ноября, билеты можно купить на сайте kvitki.by.

На концерте прозвучат песни Дмитрия Войтюшкевича в сопровождении «WZ-Orkiestra» на стихи Владимира Короткевича «Дзе мой край», «Мора гранітныя хвалі», «Заяц варыць піва», «Архангелы» и др., передает «Белсат».

«Владимир Семенович является для меня одним из нескольких поэтов, благодаря творчеству которых я сложился сам как творец и как личность. На протяжении всего своего музыкального пути я каждый раз возвращаюсь к наследию Короткевича, бесконечно находя там что-то новое, находя там корни настоящей «Белорусской песни». Приглашаю вас на большой концерт, посвященный наследию великого поэта и писателя», – прокомментировал певец Дмитрий Войтюшкевич.

Певец приглашает на концерт 26 ноября в 19.00 во Дворце культуры «МАЗ» (Партизанский проспект, 117а).