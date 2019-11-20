В четверг в Беларуси будет до +6 градусов
- 20.11.2019, 18:17
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Облачная погода ожидается в Беларуси 21 ноября, днем по востоку — с прояснениями, сообщает Белгидромет.
Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер будет северо-западный умеренный, временами порывистый. Утром и днём по западу страны прогнозируют сильный порывистый ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха в течение суток будет 1-6 выше нуля, во второй половине дня по востоку страны похолодает до 0...- 3.