закрыть
20 ноября 2019, среда, 18:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

В четверг в Беларуси будет до +6 градусов

  • 20.11.2019, 18:17
В четверг в Беларуси будет до +6 градусов

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Облачная погода ожидается в Беларуси 21 ноября, днем по востоку — с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер будет северо-западный умеренный, временами порывистый. Утром и днём по западу страны прогнозируют сильный порывистый ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток будет 1-6 выше нуля, во второй половине дня по востоку страны похолодает до 0...- 3.


популярное за неделю

Мнение

Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь