В четверг в Беларуси будет до +6 градусов 20.11.2019, 18:17

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Облачная погода ожидается в Беларуси 21 ноября, днем по востоку — с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер будет северо-западный умеренный, временами порывистый. Утром и днём по западу страны прогнозируют сильный порывистый ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток будет 1-6 выше нуля, во второй половине дня по востоку страны похолодает до 0...- 3.