Ученые объяснили различия между мозгом новичков и экспертов 20.11.2019, 18:27

Группа исследователей установила, как меняется мозг по мере обучения какому-то навыку.

Ученые проводили испытания на мышах и создали искусственную нейросеть, имитирующую обучающийся мозг. Результаты их работы опубликованы в Neuron Cell Press.

В рамках исследования учёные выяснили, какие различия имеются в мозге новичка и эксперта при выполнении той или иной конкретной задачи, требующей определенных навыков. Они отслеживали активность мозговых нейронов у грызунов по мере того, как те учились выполнять одну и ту же задачу. В случае правильного выполнения задания мышам полагалось вознаграждение.

Наблюдения велись от момента, когда подопытные ничего не умели, и до того времени, когда они научились оперативно получать нужный результат. В итоге было установлено, что все грызуны смогли за месяц постепенно обучиться выполнению задачи.

В их мозге за указанный период происходили изменения в активности целой группы нейронов. В частности, грызуны-новички каждый раз задумывались по поводу того, какое решение принять. Одновременно с этим мыши-эксперты уже знали, что собираются делать, и лишь вносили коррективы в последующие шаги в случае необходимости.