«То, что сейчас происходит в Беларуси, говорит о большом озлоблении людей» 20.11.2019, 19:48

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Андрей Стрижак

Правозащитник – о «выбивании» зарплаты молотком.

На днях Байнет впечатлила новость о том, что двое минчан в буквальном смысле «выбивали» себе зарплату у начальника.

По информации ГУВД, работник одной из минских фирм подсел к директору в его автомобиль, «извлек молоток и стал наносить удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал 350 рублей».

Позже задержания милицией, мужчины объяснили, что причиной их поступка послужили «неприязненные отношения из-за невыплаты заработной платы».

– Этот случай единичный, но симптоматичный, – прокомментировал ситуацию «Салідарнасці» правозащитник и член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак. – В нашей практике было много случаев, когда через суды нам удавалось отстоять право работников на выплату зарплаты, но впоследствии оказывалось, что предприятия просто не имели средств, чтобы их выплатить.

В итоге эти долги зависают и очень долго не выплачиваются – и люди теряют деньги. А учитывая традиции белорусских девальваций, то теряют иногда очень сильно. Это может объяснять такую реакцию со стороны рабочих. Люди, доведенные до отчаяния, могут пойти даже на преступление. И это очень тревожный сигнал.

Тот факт, что часть людей на форумах поддержала такое радикальное решение проблемы с выплатой зарплаты, беспокоит собеседника «Салідарнасці».

– Это меня пугает больше всего, потому что в цивилизованном обществе такой случай был бы вопиющим и вряд ли кем-то поддержан. А то, что сейчас происходит в Беларуси, говорит о большом озлоблении людей. И ситуация осложняется тем, что люди имеют все меньше денег, чтобы содержать себя.

Вот они и ищут тех, кто в этом виноват. И самые близкий объект для ненависти – это работодатель. Люди не хотят разбираться в хитросплетениях экономики, видеть, что это власть создала такую ситуацию, когда многие предприятия становятся банкротами. И что все надо менять на глобальном уровне.

Я не говорю, что начальство во всем и всегда право. Но если в обществе появляется запрос на насилие, то это очень серьезный звонок для нас всех, – предупреждает Андрей Стрижак.