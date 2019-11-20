Искатели «врагов народа» Игорь Яковенко

20.11.2019, 20:39

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Игорь Яковенко

Про поэта Орлушу и «концентрацию протестных мыслей».

Если в стране разворачивается кампания по поиску врагов народа, то непременно появляются профессиональные герои-разоблачители, которые обязательно обнаружат, что аккурат под их домом враги копают тоннель из Бомбея в Лондон.

Создав в Госдуме комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, депутаты запустили процесс, логика которого неизбежно должна была привести к обнаружению такого тоннеля. И он был обнаружен.

В ходе расследования "иностранного вмешательства" депутаты пришли к выводу, что в ряде регионов России действуют финансируемые из-за рубежа лагеря, в которых проходят обучение организаторы протестных акций. Поскольку назвать преступные регионы и предъявить общественности следы такого "лагеря" депутаты не смогли, то местом преступления был назван Интернет. Как выяснил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, это - "виртуальные лагеря", то есть, "концентрация протестных мыслей в соцсетях, не имеющая географического обозначения".

Из мест "концентрации протестных мыслей" в адрес депутатов посыпались всякие шутки. Мол, у этих депутатов у самих концентрировать нечего. Депутаты ответили шутникам асимметрично, заявив, что в будущем году в Госдуму будет внесен закон о наказании, вплоть до лишения свободы тех, кто прошел обучение в таких "лагерях".

Еще раз. Медленно. Лагеря виртуальные. Находятся в соцсетях. По месту концентрации протестных мыслей. Степень и дифференциация такой концентрации мыслей, возможно, будет указана в законе, например, одна протестная мысль в сутки – 2 года, от двух до пяти мыслей в единицу времени – соответственно, от двух до пяти лет. Для отучения от мыслей. Впрочем, возможно, преступный уровень концентрации мыслей станут определять экспертным путем. А уж за профильными экспертами дело не станет.

Профессиональные герои-разоблачители, они же – эксперты по обнаружению преступного уровня концентрации протестных мыслей на этой неделе выявили матерого врага народа. Им оказался российский поэт Андрей Орлов, пишущий под псевдонимом Орлуша, который дал интервью украинскому порталу "Обозреватель". Интервью довольно большое и патриотические эксперты обнаружили там зашкаливающую концентрацию преступных мыслей. Вот, например, таких:

- "Мне Путин был понятен и неприятен за десять лет до войны с Украиной".

- "От всей души желаю сейчас Зеленскому окончательно избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в ваших спецслужбах. Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре, которых и сегодня немало на самых ответственных местах".

На вопрос: "До 2004 года вы как к Путину относились?", Орлуша ответил: "Всегда отвратительно. Он кгбшник. Я немного участвовал в сотворении из него президента, работая с Борисом Березовским. Он тогда заправлял и в Администрации президента и Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибка, но он решил, что бывают бывшие кгбшники".

А вот еще: "Во мне лично ноль украинской крови, но я – тоже политический украинец. И те ребята, которые сейчас сидят в тюрьме за то, что выходили с плакатами за освобождение моряков, Олега Сенцова и крымских татар, они тоже политические украинцы. "Украинец" для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а ещё и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении". Конец цитаты.

Герои-разоблачители, они же эксперты по преступным мыслям, с врагом народа Орлушей церемониться не стали. Владимир Соловьев в свойственной ему изящной манере назвал поэта "конченной тварью" и "спившимся мерзавцем". Блогер Сергей Колясников диагностикой слов Орлуши не ограничился и настучал на него в Генпрокуратуру РФ и ФСБ. Член Общественной палаты РФ, "политолог" Сергей Марков объединил поэта Орлушу в одну преступную группу с Гасаном Гусейновым с его заявлениями о русском языке и "антипутинскими псевдошутками" Максима Галкина. "Враги нынешней власти захватывают общественное пространство и тестируют власть "на слабо". Скоро защищать Путина станет уже почти невозможно в общественном пространстве, потому что за это будет немедленно начинаться травля". "Люди требуют от Путина, жестче с нашими общими врагами!", - написал "политолог" и общественный палаточник Марков.

В статье 131 Конституции СССР 1936 года было закреплено понятие "враг народа". В Конституции РФ 1993 года такого понятия нет. Но этот недостаток депутаты Госдумы исправляют вот прямо сейчас, на наших глазах принимая закон, в котором понятие "иностранный агент" распространяется на физических лиц, что делает эти два понятия – "иностранный агент" и "враг народа" - синонимами.

Единственный компонент, которого явно не хватает во всей нынешней версии обострения классовой борьбы по мере продвижения к полному и окончательному торжеству путинизма, так это стимулирования героев-разоблачителей. Получается, что все эти соловьевы-марковы, все эти патриотические депутаты и блогеры должны действовать на голом энтузиазме. И в этом есть вопиющая несправедливость. Путин просто обязан их как-то наградить. Хотя бы добрым словом отметить.

Вот, Сталин, например, лично похвалил на февральско-мартовском пленуме 1937 года аспирантку Николаенко, назвав её "маленьким человеком", умеющим "разоблачать врагов". Так эта славная девушка после этого так яростно стала разоблачать врагов народа, что объявила всех украинцев петлюровцами, врагами народа и потребовала их всех арестовать, а когда Хрущев, "брошенный на Украину" в конце войны, отказался арестовать всех украинцев, вдохновленная Сталиным аспирантка написала донос на Никиту Сергеевича и потребовала его ареста…

Судя по всему, Россия стоит на пороге нового, весьма интересного этапа своей истории. Для безопасного наблюдения за развитием этой истории лучше выбрать место за пределами России, желательно, подальше от ее границ. В идеале вообще на другой планете…

Игорь Яковенко, blogspot.com