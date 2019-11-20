Беловежская пуща вошла в топ путешествий от National Geographic 1 20.11.2019, 22:49

National Geographic выбрала двадцать пять лучших и уникальных мест планеты для путешествий на 2020 год.

Гиды издания не только советуют, что посмотреть в будущем году, но и буквально планируют путешествия – называя лучшую пору года для фанатов туризма, передает kp.by.

Примечательно, что в этот раз среди 25 топовых мест планеты оказалась и белорусская достопримечательность: природный оазис, внесенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы уже догадались, что это?

Верно! Именно Беловежскую пущу советует National Geographic посетить в следующем году. Называя заповедник одним из последних уголков первозданной дикой природы, сохранившихся на территории Европы. В пуще обитают свыше 250 видов птиц и 59 млекопитающих, многие из которых считаются вымершими, в том числе беловежские зубры, напомнили редакторы NatGeo. А лучшим временем для биосферной экскурсии называют сентябрь и октябрь.

Также в Топе другие чудесные места: провинция Гуйчжоу (Китай), регион Тохоку (Япония), город-музей Тельч (Чехия), Мадленские острова (Канада), Форт Кочи (Индия), Национальный парк Закума (Чад), город Филадельфия и Нациoнальный парк Гранд-Каньон (США), Мальдивы, полуoстров Камчатка (Россия) и другие.